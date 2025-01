Controlli su 'malamovida' a San Miniato: locale sanzionato per carenze igienico-sanitarie, una denuncia per droga e tre multe

Nella notte scorsa, i carabinieri, con il supporto del NAS di Livorno, hanno condotto un’operazione di controllo per contrastare la "'malamovida' a San Miniato e rafforzare la sicurezza stradale.

I controlli hanno interessato diverse aree sensibili, con particolare attenzione agli esercizi pubblici. Tre locali sono stati ispezionati, e uno di questi è stato sanzionato con una multa di circa 2.500 euro per gravi irregolarità. Le violazioni riscontrate includevano la mancata compilazione delle schede giornaliere HACCP, fondamentali per garantire la corretta gestione degli alimenti, e l’assenza di dispositivi per la rilevazione del tasso alcolemico, obbligatori per legge insieme alle relative tabelle informative per i clienti. Inoltre, sono state accertate gravi carenze igieniche, tra cui la presenza di muffa sulle pareti del deposito del locale. A seguito di queste irregolarità, l’esercizio è stato segnalato alla competente USL per ulteriori verifiche e possibili provvedimenti sanitari.

Parallelamente, i Carabinieri hanno intensificato i controlli sulla circolazione stradale e sull’identificazione di persone. Complessivamente, sono state identificate 105 persone, tra cui 21 cittadini stranieri risultati in regola con il permesso di soggiorno. Sono stati controllati 52 veicoli e rilevate tre violazioni al Codice della Strada, che hanno portato all’emissione di sanzioni amministrative. In particolare, un’auto è stata sottoposta a sequestro amministrativo poiché priva di copertura assicurativa.

L’operazione ha incluso anche un’attività di contrasto allo spaccio e al consumo di stupefacenti. Un giovane di 25 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato trovato in possesso di 0,83 grammi di hashish e segnalato alla Prefettura di Pisa per l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge.

