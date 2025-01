Coppa Italia, gara di andata in Lombardia per la Codyeco

Trasferta in Lombardia per la Codyeco Lupi, chiamata alla gara di andata dei quarti di finale di Coppa Italia. Si giocherà a Saronno, sabato 25 gennaio, ore 18.30, con risultato che andrà ad influire sulla partita di ritorno, calendarizzata per mercoledì 29 gennaio, ore 20.30, al Pala Parenti di S. Croce sull’Arno. In palio un posto nella final four di questa affascinante e prestigiosa competizione.

L’impegno arriva nel momento migliore della stagione 2024-25. I biancorossi di coach Pagliai arrivano da otto vittorie consecutive e da una rimonta in classifica che ha fruttato il primo posto alla fine del girone di andata. Risultati ottenuti superando difficoltà e infortuni e che hanno reso orgogliosi i tifosi, presenti su ogni campo per tifare i Magici.

La Pallavolo Saronno arriva dalla realtà del girone A e ha ottenuto il “pass” per questi quarti sprintando su Limbiate. Si tratta di una società organizzata e ambiziosa, con una storia di tutto rispetto. La bandiera della squadra è lo schiacciatore Federico Fontana, classe 1989, “amaretto” dal 2019, in A2 con Segrate nel 2010-11. Presenze in A3 anche per il play Matteo Pedroni, in forza a Garlasco nella passata stagione. In generale un roster abbastanza giovane e con atleti ben formati in giovanili di qualità, da Malnate a Brugherio. Coach Luca Chiofalo dovrebbe scegliere un 6+1 così disegnato: Pedroni in regia, l’ex Yaka Volley Ferrario opposto, poi i più esperti Fontana e Favaro in posto quattro, Caprotti e Fumero al centro, Miele libero.

Queste le info sulla Coppa Italia serie B 2024-25 e su questo primo doppio turno:

FORMULA: si sono qualificate alla prima fase della Coppa Italia di serie B maschile le prime di ogni girone (8) dopo l’andata. Giocheranno quarti di finale andata-ritorno con golden set che sarà eventualmente utilizzato, nella seconda partita, per dirimere situazioni di parità.

TABELLONE QUARTI DI FINALE:

1^ A - 1^ D: Pall. Saronno-Codyeco Lupi S. Croce

1^ B - 1^C: T.M.B. Monselice-Stadium Mirandola

1^ E - 1^F: Le Nef Ancona-Colli Albani Genzano

1^ G - 1^ H: Green Volley Galatone-Raffaele&Arpaia Lamezia

CLASSIFICA AVULSA: è stato creato un ranking di queste squadre per classifica avulsa. Ha il diritto di giocare il ritorno in casa (con eventuale golden set) la formazione meglio piazzata secondo questa classifica.

FINAL FOUR: le quattro squadre vincenti accederanno alla final four che si terrà dal 17 al 19 aprile 2025 (sede e calendari da definire). Le semifinali saranno sorteggiate.

Live Streaming: la diretta della gara sarà disponibile sul canale YouTube: Lupi Volley TV

Roster:

Pallavolo Saronno: 1 Caprotti Lorenzo, 2 Cillo Francesco, 4 Pedroni Matteo, 6 Fontana Federico, 9 Berghella Florindo, 10 Buratti Simone, 11 Ferrario Andrea, 12 Fumero Paolo, 15 Miele Stefano (L), 17 Gaggini Claudio, 18 Favaro Simone, 20 Bianchi Giacomo, 21 Agostoni Matteo. All. Chiofalo Luca

Codyeco Lupi S. Croce: 1 Civinini Jordan (L), 2 Baldaccini Niccolò (L), 3 Maletaj Daimon, 4 Camarri Lorenzo, 5 Baldini Tommaso, 6 Pieri Iacopo, 7 Colli Leonardo (k), 8 Matteini Alessio, 9 Simoni Francesco 10 Da Prato Francesco, 11 Caproni Lorenzo, 15 Mignano Matteo 17 Pahor Mitja, 31 Bini Duccio, 38 Attuoni Filippo. All. Pagliai Alessandro 2^ All. Bocini Luca

Fonte: Codyeco Lupi S. Croce