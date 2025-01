Fossi e Parrini su Navico Rbu: inaccettabile il licenziamento collettivo

“La proprietà della Navico Rbu Italia di Montespertoli non ha il diritto di trattare così i propri lavoratori e il territorio dove opera e deve recedere dalla decisione di licenziamento collettivo che ha preso, aprendo un dialogo con le istituzioni, le organizzazioni sindacali e i dipendenti, ai quali esprimiamo la nostra vicinanza più sincera e concreta. Non bisogna permettere che per meri obiettivi speculativi il Gruppo Brunswick che controlla la Navico sposti dall'altra parte dell'oceano la produzione che oggi nello stabilimento di Montagnana genera competenze, valori e utili. Questo modo di fare impresa senza scrupoli non è accettabile in generale e ancor meno lo è in una zona come la nostra che ha una storia di relazioni industriali costruttive anche nei momenti più difficili. Lunedì depositeremo un'interrogazione parlamentare per chiedere alle articolazioni competenti del ministero del Lavoro, anche alla luce della già avvenuta apertura del tavolo di crisi regionale, di attivarsi immediatamente mettendo in campo ogni intervento utile a ottenere la revoca dei licenziamenti e a scongiurare un esito così inammissibile sul piano sia sociale che economico” dichiarano congiuntamente il deputato dem e segretario del Pd Toscana Emiliano Fossi ed il senatore dem Dario Parrini.

Fonte: PD Toscana