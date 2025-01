Il Gruppo consiliare Montespertoli vicina ailavoratori di Navico Rbu

Il Gruppo consiliare Montespertoli di Tutti esprime la più profonda solidarietà ai 27 lavoratori di

Navico Rbu Italia Srl e alle loro famiglie, colpite dalla decisione inaccettabile del fondo svedese

proprietario della Navico di chiudere il sito produttivo di Montagnana e delocalizzare la produzione.

"Questa vicenda ci colpisce profondamente – dichiara il capogruppo – non solo per l’ingiustizia

subita da chi, con impegno e professionalità, ha contribuito al successo dell’azienda, ma anche per il

segnale preoccupante che lancia a tutto il nostro territorio. È inammissibile che una realtà produttiva

in salute possa essere chiusa all’improvviso, lasciando decine di famiglie senza certezze per il

futuro".

Il nostro Gruppo consiliare assicura il massimo impegno in questa battaglia. Saremo al fianco dei

lavoratori con iniziative concrete in Consiglio comunale, sollecitando la giunta comunale a mettere

in campo ogni sforzo e azione possibile per difendere il diritto al lavoro e contrastare questa

decisione ingiustificata.

Proporremo mozioni per rafforzare il dialogo con i sindacati, per sostenere i lavoratori nel tavolo di

crisi regionale e per chiedere l’intervento delle istituzioni nazionali al fine di garantire soluzioni

rapide e concrete.

"Non possiamo restare indifferenti di fronte a questa ingiustizia. Ogni lavoratore ha diritto alla

dignità, alla stabilità e al rispetto del proprio contributo. Continueremo a lottare con i dipendenti

Navico, perché questa battaglia non è solo loro, ma di tutta la nostra comunità".

Lista Civica Montespertoli Di Tutti

