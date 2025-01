Interrogazione di Sinistra Plurale per il parcheggio costruito due anni fa e mai aperto

Un parcheggio mai aperto a Santa Maria a Monte sarà oggetto di un'interrogazione in Consiglio Comunale il prossimo 28 gennaio. Sinistra Plurale sarà la promotrice dell'interrogazione.

"Nella primavera del 2022, poco prima delle elezioni comunali, fu realizzato a Cerretti in breve tempo un parcheggio con 14 posti auto, lungo Via Mariani vicino ad una nuova lottizzazione, in prossimità dei numeri civici 40-42 - si legge nella nota stampa della consigliera di Sinistra Plurale Elisa Eugeni - da allora tale parcheggio, anche se apparentemente completato, risulta completamente chiuso e transennato, senza che possa essere utilizzato dalla popolazione".

I cittadini aspettano ormai da circa due anni l'apertura del parcheggio. Adesso cercano risposte concrete dalla giunta amministrativa.

"Ci chiediamo allora se sia stato completato – in oltre due anni! – l’iter di passaggio di proprietà all’Amministrazione Comunale e quale sia il motivo dell’impossibilità per i cittadini di utilizzare quel parcheggio - conclude Eugeni - la Sindaca e la sua Giunta sono a conoscenza di questa situazione di inagibilità dei posti auto? E cosa intendono fare per ovviare a questa situazione?".

