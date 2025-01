Marcia, Gianni Siragusa vince l'open a Madeira

C 'è la firma dell'Italia nel primo open internazionale dello sport per questo 2025 , L'atleta a conquistare il primo open è il marciatore di Colle di Val d'Elsa Gianni Siragusa, che vince la rassegna mondiale nell'atletica leggera nella specialità della marcia. La gara si è volta sabato 25 pomeriggio nell'isola portoghese di Madeira.

Gara a senso unico per Siragusa come da pronostico dei 5000mt. di marcia in pista nel complesso "Deportivo Riviera Brada". Oltre all'alloro il colligiano non si accontenta, fermando il crono con la migliore prestazione mondiale open in assoluto di questo 2025. Prossimi impegni 15 febbraio con la Diamond League a Nant (Francia),poi 20 marzo i mondiali indoor in Folrida.

