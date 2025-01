Malore sul cantiere a Serravalle, muore 54enne

Aveva cinquantaquattro anni Amato Aversario. È scomparso poco prima di iniziare a lavorare, è stato fatale un malore sul luogo di lavoro. Aversario era uno degli operai incaricati dei lavori sulla linea ferroviaria a Masotti, nel comune di Serravalle Pistoiese.

L'uomo viveva a Mondragone, in Campagnia, con moglie e figli ma era in Toscana proprio per il cantiere sui binari. Si sarebbe accasciato a terra poco dopo esser sceso dal furgone, prima di andare verso la linea ferroviaria.

Sul posto è intervenuta la Misericordia di Pistoia - oltre ai carabinieri - e Aversario è stato portato all'ospedale San Jacopo dove però è spirato.