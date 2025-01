Sds Senese, Baragatti confermato direttore

Lorenzo Baragatti è stato riconfermato Direttore della SdS Senese per il triennio 2025-2027. L’atto di nomina, firmato dal Presidente Gugliotti, è arrivato dopo che la Giunta esecutiva del Consorzio aveva riproposto il nome di Baragatti all’unanimità e previa intesa con il Presidente di Regione Toscana Eugenio Giani.

Lorenzo Baragatti – senese di nascita, già direttore del dipartimento infermieristico ostetrico dell’ASL Toscana sud est – porta quindi in dote la sua pluriennale esperienza nel duplice ruolo, previsto dalla legge regionale 40 che disciplina il servizio sanitario regionale, di Direttore della SdS e Direttore della Zona distretto senese.

Durante il precedente mandato, la SdS Senese ha visto crescere costantemente le proprie competenze nella programmazione, organizzazione e gestione dei servizi socio sanitari e socio assistenziali (disabilità, anziani, adulti, minori e famiglie, salute mentale, dipendenze), arrivando ultimamente anche a occuparsi di altri servizi essenziali, che impattano in modo determinante sulla vita di tanti cittadini del nostro territorio, quali i progetti individuali per anziani e persone con disabilità e la gestione delle quote sanitarie delle RSA. Di pari passo è andata aumentando la dimensione del bilancio della SdS, che oggi si attesta sui 28 milioni di euro.

“Voglio ringraziare la Giunta esecutiva, il Presidente Gugliotti e il Presidente Giani per la fiducia che mi hanno rinnovato, ma soprattutto esprimere un ringraziamento per lo spirito di coesione e di collaborazione che contraddistingue la squadra della Società della Salute e della Zona Distretto Senese” dichiara Baragatti. “I significativi risultati raggiunti in termini di quantità, qualità e innovatività dei servizi rappresentano un volano per le sfide che ci attendono e per le quali garantisco il massimo dell’impegno” prosegue il neo Direttore. “Consolidare e implementare le attività di coprogettazione e coprogrammazione con il Terzo Settore, completare gli interventi previsti dal PNRR, rispondere ai bisogni socio-sanitari della popolazione, in particolare all’emergere di nuove povertà e fragilità, e garantire appropriatezza nei percorsi e nell’utilizzo delle risorse, sono solo alcuni esempi degli impegni in calendario per i prossimi anni”.

“Siamo contenti che il dottor Baragatti prosegua nel percorso iniziato tre anni fa”, commenta Antonella Valeri, direttrice generale f.f. Ausl Toscana sud est. “È un professionista serio che ha le competenze giuste per continuare a migliorare i servizi socio-sanitari del territorio, essenziali per il benessere della cittadinanza.”

“La conferma di Lorenzo Baragatti alla direzione SdS è frutto dell’impegno e della serietà professionale dimostrata nel precedente mandato. Una scelta di continuità, che fa leva anche su una visione condivisa e pienamente integrata dei bisogni socio-sanitari del territorio e dei cambiamenti in atto”, sottolinea il Presidente SdS Giuseppe Gugliotti. “Ci aspetta un triennio in cui sarà fondamentale il coinvolgimento delle comunità locali, delle parti sociali e del terzo settore nell’individuazione dei bisogni di salute del territorio e nel percorso di programmazione”.

La SdS Senese, a quindici anni dalla sua istituzione, è ormai una realtà consolidata e strutturata che può contare su sessanta professionisti a tempo indeterminato e determinato per l’erogazione dei servizi dei quali è titolare.

In vista della sempre maggiore complessità e rilevanza economica dei servizi, l'Assemblea sta valutando una modifica dello Statuto (ormai datato) che aggiorni e adegui lo stesso sia alla nuova realtà della SdS sia alle modifiche normative. In questo senso, si ipotizza un allargamento della Giunta esecutiva anche per dare piena rappresentanza a tutte le aree della Zona Senese.

Fonte: Ufficio stampa

