Fermato con 700 grammi di hashish e armi, arrestato 25enne

A Pisa, un'operazione dei Carabinieri ha portato all'arresto di un 25enne extracomunitario trovato in possesso di 700 grammi di hashish e armi improprie. Durante un controllo in via Conte Fazio, l’uomo ha tentato la fuga in auto per evitare l’ispezione, ma è stato inseguito e bloccato dai militari in via Bixio. La perquisizione ha permesso di sequestrare sette panetti di hashish, due spray urticanti, un bastone telescopico e 40 euro in contanti. L’auto è stata sequestrata e il materiale depositato presso l’ufficio corpi di reato. Su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Pisa, il giovane è stato trasferito nella casa circondariale della città. L’operazione segna un successo nella lotta allo spaccio di droga e al controllo del territorio da parte dei Carabinieri.