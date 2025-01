Popolo Saharawi, Impruneta e i Comuni del Chianti rinnovano i patti di solidarietà

Sabato 25 gennaio, presso il Loggiato del Pellegrino a Impruneta, i rappresentanti dei Comuni del Chianti, guidati dal sindaco di Impruneta Riccardo Lazzerini, hanno incontrato una delegazione del “Comitato Selma 2.0” e rappresentanti della Repubblica Araba Democratica Saharawi (RASD). Presenti anche il sindaco di Greve in Chianti Paolo Sottani, il vicesindaco di Bagno a Ripoli Francesco Conti e la vicesindaca di Barberino Tavarnelle Elena Borri. L’incontro è stato l’occasione per rinnovare i patti di gemellaggio che uniscono il territorio del Chianti alle Daire dei campi profughi Saharawi.

Abdalahi Bucheiba, rappresentante Saharawi in Toscana, e Nadia Conti, Presidente della Rete Saharawi, hanno sottolineato l’importanza della cooperazione internazionale per sostenere la lotta del popolo Saharawi per il riconoscimento del diritto all’autodeterminazione.

"Il rinnovo dei gemellaggi tra i Comuni del Chianti e le Daire Saharawi è un simbolo di amicizia e solidarietà che rafforza il nostro impegno verso chi lotta per la libertà e la dignità. È un gesto concreto che ci unisce a una causa universale." - ha dichiarato il sindaco di Impruneta, Riccardo Lazzerini.

Il Comitato Selma opera da anni al fianco del popolo Saharawi, sostenendo la sua lotta per l'autodeterminazione e la libertà. Attraverso la collaborazione con la Rete Saharawi, le organizzazioni solidali italiane e le amministrazioni locali, il Comitato si impegna a migliorare le condizioni di vita nei campi profughi e a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla causa Saharawi.

A febbraio, il Comitato partirà per una nuova missione solidale nei campi Saharawi, con il sostegno dei progetti finanziati anche grazie al ricavato della mostra fotografica “Saharawi. Oltre l’attesa” di Renato Ferrantini. L’esposizione, curata da Stefano Corso e ospitata presso il Loggiato del Pellegrino, racconta attraverso immagini suggestive la vita nei campi, mettendo in luce sfide e speranze quotidiane del popolo Saharawi.

L’iniziativa ribadisce il valore della collaborazione internazionale, rafforzando il legame tra i Comuni del Chianti e il popolo Saharawi in una rete di solidarietà e supporto concreto.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa