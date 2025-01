Il sanminiatese Renzo Ulivieri eletto di nuovo presidente dell'AssoAllenatori

Renzo Ulivieri, allenatore originario di San Miniato, rimane presidente dell'Associazione Allenatori. L'assemblea generale elettiva dell'Aiac si è riunita al centro tecnico federale di Coverciano e lo ha riconfermato per il prossimo quadriennio: per lui l'85,5% dei voti, arrivato alla terza votazione (il quorum richiesto per il presidente candidato con due mandati alle spalle è, da Statuto, pari al 75%).

Con Renzo Ulivieri restano in carica anche i tre vicepresidenti ovvero Giancarlo Camolese, espresso dalla componente Professionisti; Pierluigi Vossi, per la componente Dilettanti; Francesco Perondi, per la componente Preparatori Atletici.

Queste le prime parole del sanminiatese: "Ci aspetta un grande lavoro da fare. L'obiettivo principale è quello di ottenere un allenatore abilitato per ogni squadra della Figc".

