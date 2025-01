Si riorganizza il servizio prelievi di Santa Rosa con il trasferimento per l’avvio dei lavori PNRR

Con l’imminente spostamento nell’ala ovest dell’edificio dei servizi di prelievo da Santa Rosa dovuto all’avvio del cantiere per i lavori PNRR, è stato necessario riorganizzare il servizio all’interno della rete zonale, senza che il trasferimento comportasse riduzioni nel numero di prelievi o interruzioni di attività. La riorganizzazione partirà entro le prossime due settimane ed è stata pianificata dal Coordinamento sanitario territoriale fiorentino in collaborazione con le strutture di Servizi Cittadini Firenze e Empoli e di Gestione infermieristica di Firenze e dell’area fiorentina nord ovest. Pertanto, con una rimodulazione nel numero dei prelievi e una implementazione delle postazioni presso alcuni punti che interessano sia Firenze che la zona fiorentina nord ovest, l’offerta del numero di prelievi è rimasta inalterata, potendo contare sul potenziamento in alcuni presidi in parte adiacenti a Santa Rosa, in parte in continuità territoriale.

Al momento presso il presidio di Santa Rosa sono stati mantenuti una quota parte dei prelievi prenotati e i prelievi legati alle urgenze.

Su Firenze l’incremento giornaliero è già attivo da mesi presso l’ospedale Santa Maria Nuova (la mattina dal lunedì al sabato). Con la fine di questo mese saranno potenziati nel numero anche presso la Casa della Salute Dallapiccola nei giorni di apertura (martedì, mercoledì, venerdì e sabato). Qui è stato inserito anche ulteriore personale: una persona con compiti amministrativi all’accettazione e un infermiere per effettuare i prelievi.

Per la zona Firenze sono attivi anche i punti convenzionati riportati sul sito aziendale (https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/diagnosi-e-cura/prelievi-diagnostica-e-cura) o seguendo il percorso Home/Come fare per/Prelievi.

A questi punti prelievo (7 aziendali e 6 convenzionati) è possibile accedere tramite il servizio regionale Zerocode (https://zerocode.sanita.roscanait/).

Entro la fine di questo mese partirà anche il potenziamento in alcuni punti della zona fiorentina nord ovest: l’aumento dell’offerta giornaliera di prelievi riguarderà i presidi di Sesto Fiorentino, Lastra a Signa e Calenzano con la prospettiva, nei prossimi mesi, di incrementare anche sul presidio di Scandicci.

Si ricorda che presso i punti prelievo convenzionati, i campioni sono esaminati dai laboratori aziendali pubblici.

Fonte: Ausl Toscana Centro