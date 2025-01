Spaccia hashish e marijuana tramite social: dal 2021 avrebbe spedito oltre 200 'ordini'

I Carabinieri di San Concordio hanno arrestato un 25enne italiano, pregiudicato, per associazione finalizzata al traffico di droga e spaccio, in esecuzione di un ordine di carcerazione della Procura di Firenze.

L'uomo, insieme ad altri tre complici, aveva creato un’organizzazione che tra il 2020 e il 2021 acquistava hashish e marijuana dalla Spagna tramite Instagram e Telegram, pagando in bitcoin. La droga, nascosta in pacchi alimentari, veniva spedita in Italia e rivenduta attraverso canali Telegram, con consegne postali dirette ai clienti.

Le indagini hanno documentato oltre 200 vendite per circa 2 kg di droga. Il 25 marzo 2021, i Carabinieri lo avevano già arrestato mentre ritirava un pacco con 600 g di marijuana. Ora il giovane è stato condotto nel carcere di Lucca.