Vicino sente il rumore dei ladri e li mette in fuga, sventato furto in casa a San Casciano

Ha sentito dei rumori provenire da un'abitazione sulla strada e, avvicinandosi per controllare, ha messo in fuga due ladri che stavano scassinando la porta d'ingresso. È successo ieri sera a San Casciano in Val di Pesa dove un vicino ha sventato il furto in un appartamento in via Di Vittorio, mentre i proprietari erano assenti. Allertati dal residente gli altri condomini e il 112, sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco per consentire ai proprietari di casa di rientrare a causa del danneggiamento della serratura. Secondo quanto ricostruito i ladri sarebbero stati almeno due e, colti di sorpresa dal vicino, sarebbero fuggiti a bordo di un'auto verso le strade del centro storico.

