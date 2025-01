Abc Solettificio Manetti in trasferta ad Arezzo: in palio punti cruciali per la salvezza

Se il risultato del match contro Costone, a livello di classifica, non ha influenzato il cammino dell’Abc Solettificio Manetti, ben diverso sarà il discorso per i due punti in palio ad Arezzo. Domani, mercoledì 29 gennaio, i ragazzi di Samuele Manetti faranno visita al Basket Aretina per la penultima giornata della prima fase del campionato di B Interregionale, nonché secondo dei tre impegni a distanza ravvicinata che si concluderanno domenica al PalaBetti contro Legnaia.

Stavolta conta, insomma. Perché in palio ci saranno due punti che potrebbero influenzare il cammino gialloblu nella seconda fase, quella in cui l’Abc dovrà inseguire la salvezza. Su un campo storicamente ostico come quello aretino, coach Manetti e i suoi ragazzi proveranno a bissare la vittoria conquistata nel match di andata (71-67 il finale al PalaBetti), contro una squadra ancora in bilico tra il passaggio alla post season per la promozione o quella per la salvezza, passaggio che molto dipenderà proprio da questi quaranta minuti.

Una gara dalle fortissime motivazioni per entrambe, dunque, con l’Abc chiamata a replicare la prestazione solida, corale e compatta mostrata domenica contro Siena, che non può e non deve restare un caso isolato bensì trovare continuità, visto che ogni partita rappresenterà un passo decisivo lungo l’Everest che conduce al grande obiettivo stagionale, la permanenza in serie B.

“Andiamo ad Arezzo dopo una settimana intensa che ha portato alla vittoria con Costone – commenta l’esterno gialloblu Cosimo Lazzeri -. Sappiamo di dover assolutamente proseguire sulla strada tracciata domenica, a partire dall’atteggiamento, per affrontare al meglio due partite importanti come quelle con Arezzo e Legnaia, fondamentali in ottica salvezza”.

Fonte: Abc Castelfiorentino - Ufficio Stampa

