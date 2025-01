Appartamento in fiamme a Firenze, tre persone in ospedale

Un appartamento ha preso fuoco poco prima delle 23 di ieri, lunedì 27 gennaio. I vigili del fuoco di Firenze e Pontassieve sono intervenuti in via di Ripoli a Firenze, dove un incendio ha avvolto il primo piano di un edificio di due livelli.

Sono state evacuate due persone dalla casa in cui è nato il rogo. Una terza persona era rimasta bloccata dai fumi della combustione, ma è stata recuperata e affidata ai sanitari inviati dal 118. Tutti e tre sono in ospedale per i controlli. Spento l'incendio, l'appartamento è stato reso inagibile.