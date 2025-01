Mercantia 2025, Certaldo si prepara: ecco le date e il tema

Sono ufficiali le date della nuova edizione di Mercantia a Certaldo, la numero trentasette. Uno dei più grandi eventi dedicati al teatro di strada e allo spettacolo dal vivo si svolgerà da mercoledì 16 a domenica 20 luglio.

Il tema 2025 sarà “La terra di un sogno”, frase che sintetizza la volontà del festival di "perseguire un’idea di bellezza e spettacolo anche in tempi di guerra come quelli che stiamo vivendo in questi anni e dai quali non pare esserci via d’uscita".

L'amministrazione comunale e la direzione artistica stanno già lavorando per costruire insieme un'edizione coinvolgente e ricca di novità. “Mercantia si può definire un festival del teatro e della vita – dice il suo direttore artistico, Alessandro Gigli – Mercantia è l'umanità che non si arrende e continua il suo canto, è l'idea di una cultura viva che interagisce nell’humus di noi esseri umani, una cultura vera che nutre la nostra più profonda umanità.”. Centrale l’idea del “Quarto teatro” elaborata da Gigli che spiega è “come i quattro punti cardinali, guarda in ogni direzione artistica ed utilizza esperienze e linguaggi teatrali diversi” perché Mercantia, forse è “grande gioco collettivo!”; e non a caso, dal francese “jouer” all’inglese “to play” è proprio gioco la parola con la quale si traduce “recitare” in molte altre lingue.

Si terranno performance di vario tipo, dal teatro di prosa a quello di ricerca, dal teatro di figura al cabaret, dalle marching band allo spettacolo circense, giocoleria, clown, musica di strada. Nel 2025 uno spazio speciale sarà per la danza. Il festival metterà in mostra e permetterà di toccare con mano anche le arti dell’artigianato artistico, mostre di arte contemporanea.

"Stiamo portando avanti i preparativi per la prossima edizione di Mercantia già da alcuni mesi insieme alla direzione artistica e al personale del Comune - commenta l'assessora alla cultura Clara Conforti - in questa edizione celebreremo anche Giovanni Boccaccio, in occasione dei 650 anni dalla morte, con performance e installazioni ad hoc. Mercantia si è confermato un'esperienza entusiasmante, indimenticabile, che negli anni ha fatto emozionare e sognare tante persone. Il tema del 2025 va in questa direzione e invitiamo quindi tutte le persone a entrare in questa dimensione unica, nella quale l’arte che si unisce al borgo medievale e alle persone permettono di immergersi.".