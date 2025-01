Progetto pilota sulla storia della scienza: intesa Regione, Usr e Educandato SS. Annunziata

Al via un progetto pilota sulla storia della scienza, dedicato agli studenti delle scuole di secondo grado. Nato dalla collaborazione tra Regione Toscana, Ufficio scolastico regionale per la Toscana e Educandato SS. Annunziata di Firenze, il progetto è stato sancito da un Protocollo di intesa che è firmato il 23 gennaio scorso.

Obiettivo del progetto, la valorizzazione delle collezioni scientifiche custodite negli istituti scolastici presenti sul territorio toscano, che si inserisce nell’ambito del portale “Cultura Toscana” (cultura.toscana.it), finanziato con il Fsc 2014-2020 e il Pr Fesr 2021-2027 azione 1.1.2 “Ecosistema digitale della cultura”.

“Cultura Toscana”, vero e proprio ecosistema digitale per la valorizzazione del patrimonio culturale toscano, è un portale web articolato su cinque grandi temi, più uno: Archeologia con gli Etruschi in Toscana, La Via Francigena in Toscana, Il Rinascimento con Ville e giardini medicei, La Scienza, L’Arte contemporanea e, oltre a questi, Bibliotoscana, portale di ricerca bibliografica che permette la ricerca e la navigazione tra migliaia di documenti, immagini, ricostruzioni 3d e video delle collezioni conservate nelle istituzioni e nei luoghi culturali della Toscana: in pratica uno strumento importante di ausilio per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche in funzione dell’orientamento universitario e dell’ingresso nel mondo del lavoro.

In particolare, la sezione del portale dedicata alla Scienza vuole dare risalto alla dimensione internazionale della ricerca e del patrimonio scientifico della Toscana, sia con riguardo alla provenienza dei reperti, sia per la risonanza che gli studi degli scienziati e dei filosofi toscani ebbero in tutta Europa e anche oltre i confini del nostro continente.

“La Regione Toscana – ha detto il presidente Eugenio Giani -, in accordo con l’Ufficio scolastico regionale, ha individuato l’Educandato Statale SS. Annunziata di Firenze come istituto pilota nel quale avviare il progetto didattico, per la sua ricca collezione di oggetti scientifici e per la sua esperienza in progetti analoghi di studio e ricerca rivolti a docenti e studenti”.

La finalità della collaborazione tra la Regione, l’Ufficio scolastico regionale e l’Educandato statale SS. Annunziata è quella di valorizzare il patrimonio storico-scientifico, artistico e tecnologico appartenente alla collezione dell’istituto scolastico fiorentino, coinvolgendo attivamente docenti e studenti, attraverso la realizzazione di un progetto didattico che alterni dimensione pratico-laboratoriale, ricerche e approfondimenti di natura storico-scientifica.

Gli studenti, seguiti da un comitato scientifico formato da esperti del settore, saranno guidati in un iter di apprendimento che preveda lo studio e l’applicazione delle linee essenziali della catalogazione dei reperti secondo gli attuali standard catalografici e la realizzazione di un percorso narrativo, con approfondimenti digitali, costruito dagli studenti con modalità e strumenti di comunicazione adatti ai loro coetanei, da pubblicare nella sezione Scienza del portale digitale di Regione Toscana “Cultura Toscana".

Il progetto pilota servirà per definire un format di progetto didattico, da replicare in altri istituti scolastici.

Fonte: Regione Toscana

Notizie correlate