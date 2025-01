Urp di Empoli, i risultati dell'indagine

Negli ultimi mesi, i cittadini empolesi che si sono recati all'Urp del Comune di Empoli, hanno ricevuto un questionario da compilare per valutare la 'Citizen satisfaction' sui servizi offerti proprio dall'Ufficio Relazioni con il Pubblico. L'indagine si è conclusa nel 2024 e ha raccolto l'opinione di 200 persone, un campione rappresentativo per una prima valutazione del servizio.

Le domande sono state varie e a tutto tondo sui servizi offerti e sulla qualità degli stessi. Innanzitutto perché si viene all'Urp di via Giuseppe Del Papa: il 29% risponde per informazioni e modulistica su servizi/procedimenti del Comune, il 25% per ottenere documenti personali, certificazioni, carte d'identità, passaggi di proprietà, ecc. Un'altra percentuale significativa è l'accettazione di documenti/istanze indirizzati al Comune (13%), a seguire segnalazioni e reclami (8%), accesso agli atti e documenti amministrativi (7%) e percentuali residuali per contrassegno invalidi, sportello Spid, tesserini venatori, idoneità alloggiativa, pagamenti e altro.

Tre utenti su 4 ritengono ottime la cortesia e disponibilità del personale (74%), così come la competenza e la professionalità del personale (ottime per il 71%, buono per il 23%). Ritenuta ottima l'adeguatezza delle risposte e delle informazioni ricevute dal 65%, buona per il 27%. Sui tempi di attesa le risposte sono più frazionate: ottimi per il 38%, buoni per un altro 38%, solo discreto per il 20% e sufficiente per il 4%. Il rispetto della privacy viene valutata a livello ottimo dal 40%, buono dal 31% e discreto dal 21%. Il confort dei locali è ritenuto buono dal 66% e discreto dal 26%. Il servizio è facile da raggiungere? Al massimo per il 39%, buono per il 45% e discreto per il 13%. Valutato bene anche l'orario di apertura al pubblico, con un 60% degli utenti che è per il massimo dei voti, un 32% che lo ritiene buono. Il voto finale vede un utente su due ritenere indispensabile il servizio offerto dall'Urp, un 43% che si ritiene molto soddisfatto. Il 55% degli intervistati ritiene molto utile il servizio Urp per la città, il 25% lo ritiene indispensabile.

IL CAMPIONE - L'utente medio dell'Urp è un cittadino (85%), lavoratore dipendente (39%), con il diploma di scuola secondaria superiore (48%). Non ci sono preferenze di genere (51% donne, 49% uomini). Anche l'età è varia: il 32% ha tra i 51 e i 65 anni, il 31% ha tra i 41 e i 50 anni e il 26% ha tra i 29 e i 40 anni. I contatti avvengono per la maggior parte delle volte allo sportello (54%), a seguire per telefono (20%), più rari i contatti per e-mail e sito web (10% ciascuno), residuali i servizi di numero verde e WhatsUrp

LE DICHIARAZIONI – “I risultati di questa indagine - commenta l'assessora ai Servizi Demografici e Progetto Urp Diffuso, Valentina Torrini - condotta su un campione degli utenti, certifica il buon valore del servizio e delle persone che lo curano, che ci tengo a ringraziare. Stiamo lavorando ad aprire tre Urp di prossimità, uno a Monterappoli, uno a Villanuova e uno Ponte a Elsa, che andranno sicuramente a migliorare la voce sulla facilità di raggiungimento del servizio e degli orari di apertura. Ricordiamo che il comune ha una pagina facebook e Instagram, ma nessun gruppo sui social. Si invita quindi la cittadinanza a non fare segnalazioni sui social, ma ad utilizzare whatsurp, registrando il numero di cellulare sul telefono e inviando lì un messaggio con la segnalazione. Un sistema facile e veloce, che garantisce la presa in carico della segnalazione”.

"Riscontriamo la bontà del servizio con i risultati riscontrati - spiega invece il vice sindaco con delega alla Transizione Digitale, Nedo Mennuti - ma vengono ancora preferiti i servizi 'dal vivo', rispetto alle tante opportunità online che mettiamo a disposizione. L'obiettivo è potenziare e far conoscere i servizi digitali in modo che, chi lo desidera, possa soddisfare i propri bisogni stando comodamente seduto davanti al proprio PC o con il suo smartphone, in ogni momento della giornata".

I CANALI – Segnalazioni al numero 0571 757744, WhatsUrp 328 8604160, Urp 0571 757999.

I SERVIZI DELL'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Tra le competenze troviamo:

Informare su prestazioni, servizi, attività, norme e strutture dell’Amministrazione comunale

Accogliere e orientare i cittadini in relazione all’utilizzo dei diversi sportelli comunali e dei canali di comunicazione

Accogliere richieste di accesso agli atti (accesso documentale, generalizzato e civico)

Accogliere segnalazioni, reclami e proposte da parte dei cittadini

Pagare tariffe e tributi comunali tramite Pagobancomat

Raccogliere firme per proposte di legge di iniziativa popolare e referendum

Rilascio tesserini per la raccolta tartufi

Rilascio tesserini venatori

Rilascio contrassegni disabili

Rilascio contrassegni per il permesso rosa

Rilascio certificazione idoneità alloggiativa per stranieri

Rilascio credenziali SPID

L'Ufficio Relazioni con il Pubblico svolge i procedimenti di competenza dei servizi demografici, quali:

Autentica di firma

Autentica della firma a domicilio

Autentica di firma venditore su passaggio di proprietà di veicoli dotati di Certificato di Proprietà in formato cartaceo

Autenticazione di copie

Autocertificazione

Carta d'identità cartacea per cittadini non residenti nel Comune e casi particolari impossibilità rilascio CIE

Carta d'identità elettronica (CIE) per cittadini residenti nel comune

Legalizzazione di fotografie

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

