Vertenza Tsd, la Regione chiede di partecipare al tavolo di crisi

“Insieme al consigliere speciale per il lavoro Valerio Fabiani abbiamo preso l’impegno di indirizzare con urgenza una lettera al ministro Urso per sollecitare la riconvocazione del tavolo nazionale di crisi e chiedere la partecipazione della Toscana”. Così l’assessora regionale al Lavoro Alessandra Nardini risponde in aula all’interrogazione della consigliera del movimento 5 Stelle Silvia Noferi sulla vertenza Telco Soluzioni Digitali (Tsd) e l’acquisizione da parte di Telnet. “Occorrono soluzioni che garantiscano l’occupazione, la continuità dell’attività, prospettive industriali e il pagamento delle spettanze arretrate e in corso di maturazione -aggiunge Nardini - non escludendo neanche scenari di commissariamento se fossero necessari”.

L’assessora Nardini ha spiegato che il 10 gennaio 2024 TSD acquisisce il ramo degli impianti di TLC da Comnet, facente parte dello stesso gruppo, e che la società dispone di un organico di circa 700 dipendenti in Italia, di cui almeno 400 in Toscana, e ha sedi operative diffuse in tutto il territorio nazionale. A settembre l’azienda viene venduta a Telnet. Nardini ricorda “a seguito delle segnalazioni dei sindacati, come regione Toscana abbiamo incontrato più volte la proprietà dell’azienda, visto l’insorgere delle difficoltà economiche comunicate dai lavoratori come ritardo nel pagamento, mancato pagamento degli stipendi, mancata erogazione del TFR a lavoratori usciti dall’azienda, cui si aggiungono le difficoltà di liquidità per l’approvvigionamento delle forniture essenziali alla continuità delle attività produttive “. L’assessora ha ricordato "le gravi problematiche dell’azienda in merito alla disponibilità economica, tali da non garantire la gestione delle attività giornaliere, a partire dalla disponibilità di attrezzature e macchine per lo svolgimento degli interventi a cui è chiamata l’azienda”.

“E’ fondamentale la partecipazione della Toscana al tavolo di crisi nazionale - ha risposto Silvia Noferi (M5S) - proprio perché il numero di lavoratori in questo settore nella nostra regione è molto alto e si tratta di un settore strategico per l’economia toscana. Mi preme raccomandare il destino di questi lavoratori, da diversi mesi senza stipendio”.

