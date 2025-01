Visita a tema a Arnovecchio per la ‘Giornata mondiale delle Zone Umide’

The World Wetlands Day (Giornata mondiale delle Zone Umide), ricorre domenica 2 febbraio 2025. Legambiente per l’occasione organizza, nell’ambito della campagna nazionale sulle zone umide, nell’oasi naturale protetta Arnovecchio, una visita guidata a tema dalle 9 alle 11. Questa ‘Giornata’ ha lo scopo di accrescere la consapevolezza globale sul ruolo vitale delle zone umide per le persone e per il nostro pianeta. La data ricorda l’anniversario della Convenzione sulle Zone Umide che fu adottata nel 1971 come trattato internazionale nella città iraniana di Ramsar, e per questo conosciuta oggi come Convenzione di Ramsar.

“Ringrazio Legambiente per aver organizzato la visita all'oasi in occasione della giornata mondiale delle zone umide - spiega l'assessora alla Transizione ecologica del Comune di Empoli Laura Mannucci - . Un'occasione importante per ricordare l'importanza di tutelare questi ambienti dall'inquinamento per far sì che possano spontaneamente arrivare specie diverse di volatili.L'area umida di Arnovecchio comprende anche l'ex Cava Manni (di recente acquisita dall'ente) per la riqualificazione della quale siamo in attesa di conoscere gli esiti del bando regionale proprio destinato alle zone umide. Se il finanziamento dovesse arrivare faremo degli interventi proprio finalizzati all'aumento delle possibilità di approdo spontaneo degli uccelli, grazie a isole galleggianti e rimodellamento delle sponde".

FOCUS - L’oasi di Arnovecchio, zona umida di origine artificiale, offre rifugio ad anatre selvatiche e ad altri uccelli acquatici come la Folaga ed il Tuffetto, lo Svasso maggiore, il Cormorano e il più raro Marangone minore. La visita consentirà, grazie agli osservatori faunistici disposti lungo il percorso, di vedere bene le specie presenti nella piccola zona umida, illustrate da una esperta Guida Ambientale Escursionistica. È consigliato di essere muniti di binocolo.

PARTECIPARE È SEMPLICE - La visita è gratuita ma è obbligatoria la prenotazione presso Legambiente Empolese-Valdelsa, da inoltrare per email all’indirizzo oasidiarnovecchio@gmail.com , inviando un nominativo di riferimento, il numero dei partecipanti e un recapito telefonico.

Informazioni e approfondimenti su https://www.worldwetlandsday.org/ e https://www.legambiente.it/

DESCRIZIONE – L’area di Arnovecchio, collocata in un paleomeandro dell’Arno rettificato nel corso del XVI secolo da Cosimo I de’ Medici, fu interessata in tempi più recenti da attività estrattive per la produzione di ghiaia, durate circa quarant'anni, che portarono alla formazione di alcuni bacini lacustri. Attualmente è caratterizzata da un mosaico di ambienti diversi che, sebbene di origine artificiale, con il progressivo abbandono delle attività produttive sono andati incontro a processi spontanei di naturalizzazione; le cave in particolare sono state colonizzate da numerose specie faunistiche e floristiche. Nella parte di proprietà comunale (ex Cava Pierucci) è stato realizzato un sentiero natura dotato di strutture che facilitano l'osservazione di piante ed animali selvatici e concepito per una completa accessibilità anche da parte di persone con difficoltà motorie o non vedenti: oltre a quattro osservatori della fauna ci sono infatti cartelli illustrativi e pannelli tattili con ambienti, piante ed animali in rilievo e testi in alfabeto braille.

ORARI APERTURE - Nel mese di febbraio l'area naturale protetta di Arnovecchio è aperta il sabato pomeriggio (ore 14.30-17.30) e la domenica mattina (ore 9-12), sempre ad accesso libero; info presso Legambiente Empolese-Valdelsa, email oasidiarnovecchio@gmail.com, sulla pagina Facebook /oasidiarnovecchio e sul sito www.naturaintoscana.it

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

