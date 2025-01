Allagamenti davanti scuola elementare Castelfiorentino, la Lega: "Cattiva manutenzione"

La capogruppo della Lega Susi Giglioli interviene in merito agli allagamenti che si sono verificati ieri davanti alla scuola elementare di Viale Di Vittorio a Castelfiorentino dopo la bomba d'acqua della mattina, ma provocati, secondo la consigliera, soprattutto dalla cattiva manutenzione ordinaria dei tombini.

La nota:

Parliamo di bombe d’acqua ormai da anni, di fatto ogni volta contiamo i danni e ci appelliamo al cambiamento climatico ma quanto avviene ormai ripetutamente davanti alla scuola elementare di Viale Di Vittorio, assume i l’aspetto di una normalissima manutenzione ordinaria.

Non è la prima volta infatti che l’accesso alla scuola diviene come minimo “avventuroso” appena si avvicinano le piogge più violente dell’autunno inverno, genitori e assistenti scolasti che prendono letteralmente in braccio i bambini per permettergli di attraversare l’estesa pozza d’acqua di fronte all’ingresso.

Il fatto che stamani sia intervenuto urgentemente personale a ripulire il tombino per far defluire l’acqua testimonia che una ricorrente manutenzione potrebbe evitare certe difficoltà almeno in un luogo preposto alla didattica e al benessere dello studente, in particolare dei minori.

Se non fossero bastate le numerose foto, la situazione era già nota all’amministrazione, in quanto avevo personalmente segnalato nell’ottobre del 2023 all’attuale Sindaco, allora assessore alla pubblica istruzione, questa situazione sconveniente per mezzo di PEC certificata “raccomandando di intervenire in tempi rapidi a soluzione tale criticità”.

Torno pertanto a sottolineare la necessità di un piano di manutenzione ordinaria dei tombini e delle caditoie con particolare attenzione alle zone sensibili come le scuole, perché intervenire “all’occorrenza” non risolve evidentemente il problema

Susi Giglioli

Lega Castelfiorentino

