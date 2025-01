Coinvolto in un giro di spaccio a Livorno, era da mesi latitante. Arrestato a Napoli

La Guardia di Finanza di Livorno ha arrestato a Napoli un tunisino di 40 anni, condannato in via definitiva a 6 anni e 8 mesi di reclusione per traffico di droga. L’uomo, coinvolto in un giro di spaccio nel porto di Livorno, si era reso irreperibile all'inizio del 2024, lasciando il territorio italiano per sfuggire alla pena. Dopo approfondite ricerche, è stato emesso un mandato di arresto europeo (MAE), che ha portato alla sua localizzazione a Napoli.

I finanzieri di Livorno, con il supporto del Gruppo Pronto Impiego di Napoli, lo hanno individuato alla stazione centrale partenopea mentre cercava di fuggire in treno verso il nord Italia. L’arresto è avvenuto in sicurezza, evitando qualsiasi rischio per i presenti. Il fuggitivo è stato quindi trasferito nel carcere di Poggioreale per scontare la pena.

Negli anni scorsi, l’uomo era parte di un'organizzazione criminale attiva nel porto di Livorno, che forniva stupefacenti ai marittimi di passaggio. Le indagini, condotte dallo stesso Gruppo della Guardia di Finanza, avevano documentato oltre 300 cessioni di cocaina, hashish ed eroina, portando all’arresto di 10 persone nel luglio 2017. Durante quell’operazione furono sequestrati oltre mezzo chilo di droga, 12.000 euro in contanti e smantellata una rete di spacciatori, composta da tunisini, marocchini e albanesi.