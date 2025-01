Congresso Fratelli d'Italia a Certaldo: eletto il nuovo coordinamento

"Domenica 26 Gennaio, presso la sede di Fratelli d'Italia, si è tenuto il primo congresso del partito a Certaldo. Alla presenza dei tesserati e di molti simpatizzanti sono state esposte le linee programmatiche del movimento per il prossimo futuro ed eletti i membri del coordinamento cittadino. Stefano Mengato, membro del coordinamento provinciale, ha presieduto i lavori durante i quali è stata eletta per acclamazione come nuovo coordinatore Lucia Masini e come membri del coordinamento Riccardo Borghini, Marco Rossi, Tommaso Crisafi e Marco Piacenti. Il neo coordinatore Masini ha inoltre nominato come nuovo membro Luca Tasselli. Fratelli d'Italia, che ha già notevolmente ampliato il consenso dei cittadini a suo favore, rinnova, nel segno della continuità, la propria struttura interna".

Il nuovo coordinamento cittadino ringrazia calorosamente tutti quei cittadini che con il loro impegno promuovono costantemente la diffusione delle idee e dei valori di Fratelli d'Italia e rinnovano l'invito a tutta la cittadinanza, al di là dell'appartenenza politica, a partecipare ai prossimi eventi che saranno organizzati dal partito ribadendo la propria apertura all'ascolto e alla valorizzazione di tutte quelle idee e iniziative che possono contribuire allo sviluppo e al miglioramento della vita nella nostra comunità.

Marco Rossi per Fratelli d’Italia - Certaldo

