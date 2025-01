Incontri a scuola su sicurezza stradale: video d'impatto e 'occhiali alterati' che simulano guida sotto alcol e droghe

Da fine 2024 la polizia municipale dell'Unione dei Comuni, comando di Empoli, assieme al coordinamento dell'Azienda Usl Toscana Centro, ha avviato la consueta serie di appuntamenti dedicati alla sicurezza stradale nelle scuole superiori della città. Le agenti e gli agenti portano nelle scuole il loro bagaglio di informazioni, contenuti, video ed esercitazioni pratiche verso la popolazione studentesca già abituata a frequentare le strade con bici, motorini, minicar e a breve anche automobili. Per questo i rischi di una guida distratta, inosservante le regole del Codice della Strada o peggio ancora sotto l'effetto di alcol e droghe, portano a gravi conseguenze per sé e per gli altri.

Questa mattina la delegazione dell'Asl e della municipale ha fatto tappa al liceo 'Virgilio' di Empoli, accompagnata dall'assessora alla Polizia Municipale Valentina Torrini. Dopo una breve introduzione, si è entrati nel vivo della lezione con due classi di 4^ superiore. Sono stati proiettati e commentati video d'impatto di incidenti stradali e situazioni a rischio, provenienti anche dal nostro territorio, proprio per far rendere conto all'uditorio di prestare la massima attenzione quando ci si mette alla guida del proprio mezzo ogni giorno.

A spiegare il contenuto di queste lezioni è Massimiliano Mengoni, responsabile della municipale del comando territoriale di Empoli: "Quello di oggi è il quinto incontro su Empoli, dopo essere stati al 'Fermi' ora siamo al 'Virgilio', e ne sono in programma altri due, senza considerare quelli di Fucecchio e Castelfiorentino. Siamo al terzo anno di incontri con le scuole superiori, poi le scuole dall'infanzia alla secondaria di primo grado ha già più anni sulle spalle. 2 ore di incontro con slide e video dalle immagini 'forti' nei quali spieghiamo gli atteggiamenti e i comportamenti da tenere e da evitare. È una lezione interattiva, portiamo l'etilometro per la prova e facciamo indossare degli occhiali che simulano l'alterazione da alcol. Anche per il corpo di polizia municipale è un appuntamento gratificante per investire nel futuro di questi ragazzi".

"Il comando della polizia municipale dell’Empolese Valdelsa - spiega il comandante Massimo Luschi - si sta impegnando sempre di più per aumentare l’attività di educazione stradale in tutti i plessi scolastici di ordine e grado del nostro territorio, credendo in maniera forte che questo tipo di attività possa creare comportamenti virtuosi per il futuro. Siamo certi che investire sui nostri giovani possa essere una delle soluzioni per arginare l’aumento dei sinistri stradali e delle violazioni al codice della strada, il tutto ovviamente unito a un controllo sempre più pressante di polizia stradale sulle nostre strade per effettuare controlli mirati. Un ringraziamento va al personale del corpo della polizia municipale che svolge questa attività con forte impegno, alla Asl che coordina questa nostra attività e ovviamente alla forte sensibilità di dirigenti e insegnanti di ogni ordine e grado, sempre più sensibili alle tematiche di educazione stradale".

"Ringrazio la polizia municipale e l'Asl Toscana Centro per queste lezioni dal vivo - conclude l'assessora Valentina Torrini - che lasciano il segno nelle studentesse e negli studenti. Con questi incontri ribadiamo il concetto che sicurezza è prevenzione ed educazione. Certamente i controlli delle pattuglie delle forze dell'ordine e di polizia sono importanti, ma è altrettanto importante educare ai giusti valori della sicurezza stradale. Non bisogna mai sottovalutare che mettersi in strada sotto l'effetto di alcol e droghe altera la nostra percezione e non ci permette di guidare in modo sicuro, specialmente nelle ore notturne. I metodi adottati sono di sicura efficacia ed è giusto porre di fronte a ragazze e ragazzi delle immagini che mostrano le conseguenze di chi mette a rischio la vita propria e degli altri. Sono tanti gli incontri che sono stati fatti e altrettanti verranno fatti nelle prossime settimane, per raggiungere le tante scuole del nostro territorio".

