Leggerissimo: "Il dio dei boschi" di Liz Moore

"Il dio dei boschi" di Liz Moore edito da NN è uno di quei libri da cui non ci si staccherebbe mai, a cui si ripensa anche per ore dopo averlo finito. Ha tutte le caratteristiche per diventare un romanzo di culto: la trama è avvincente e fa venir voglia di leggere cento pagine per volta, i personaggi sono ben delineati e hanno dei tratti molto attuali pur essendo una storia ambientata tra i '60 e i '70, la scrittura di Moore è scorrevole e semplice pur non diventando mai banale.

La vicenda copre un arco temporale di circa venti anni, con continui flashback e cambi di prospettiva che fanno entrare sempre più nella storia. Nel 1975 da un camp sulle montagne a nord di New York sparisce Barbara, ragazza problematica e figlia dei Van Laar, facoltosi banchieri e padroni della riserva. Quattordici anni prima Bear, fratello di Barbara, era sparito in circostanze simili e non è mai stato trovato, le indagini hanno fatto il loro corso anche se non hanno mai convinto nessuno.

"Il dio dei boschi" segue Louise, educatrice di estrazione proletaria, ma anche TJ, direttrice della riserva un po' scontrosa, oppure Tracy, giovane compagna di stanza di Barbara. Coprendo più piani temporali, attira chi legge e fa sì che non voglia più lasciare il libro. Un thriller avventuroso che non nasconde temi contemporanei: la costante presenza del patriarcato - oggi come allora - e la netta differenza tra classe ricca e meno abbiente, tra i padroni e il resto dell'umanità. Ne sentirete parlare eccome.

Titolo: Il dio dei boschi

Autrice: Liz Moore

Traduttrice: Ada Arduini

Casa editrice: NN Editore

Anno di pubblicazione: 2024

Pagine: 544

Prezzo di copertina: 22 euro

