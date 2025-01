Oltre 2 milioni di articoli per bambini irregolari: sequestro da 3 milioni a Prato

La Guardia di Finanza di Prato ha avviato l’operazione Mondo Sommerso, volta a contrastare l’abusivismo commerciale e le violazioni delle norme sulla sicurezza dei prodotti, con particolare attenzione al settore della vendita all’ingrosso e al dettaglio. L’attività rientra nelle direttive del Comando Regionale Toscana e si concentra sul tracciamento dei flussi di approvvigionamento per individuare le forme più insidiose di commercio illecito.

Dopo un’analisi preliminare e approfondite indagini sul territorio, i finanzieri del Nucleo Mobile del Gruppo di Prato hanno scoperto un esercizio commerciale che vendeva prodotti decorativi destinati ai bambini, come stickers, fermagli, articoli di cartoleria e portachiavi con immagini di cartoni animati. Tuttavia, l’esame delle etichette ha evidenziato che questi articoli non rispettavano le normative comunitarie sui giocattoli, poiché non conformi ai requisiti di sicurezza.

Secondo le direttive europee, qualsiasi prodotto che possa essere utilizzato a fini ludici dai bambini deve rispettare rigide norme in materia di trasparenza informativa, assemblaggio e utilizzo di sostanze potenzialmente pericolose. I prodotti individuati, invece, erano privi della necessaria marcatura CE, in quanto non sottoposti alle verifiche richieste per ottenere la certificazione di conformità.

L’ispezione ha portato al sequestro di oltre 2 milioni di articoli non conformi, per un valore commerciale di circa 3 milioni di euro. Un soggetto è stato segnalato alla locale Autorità Giudiziaria per le violazioni riscontrate e ora rischia sanzioni per l’immissione sul mercato di prodotti privi dei requisiti di sicurezza.

L’indagine si trova ancora nella fase preliminare, durante la quale verranno valutate le eventuali difese dell’indagato, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza.

L’operazione si inserisce in un più ampio piano di tutela sia del consumatore, che potrebbe essere esposto a prodotti pericolosi, sia delle imprese regolari che rispettano le norme di sicurezza e certificazione, contrastando così la concorrenza sleale di chi immette sul mercato merce non conforme.