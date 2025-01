Pacchetto scuola Empoli, è in pagamento il contributo per l’anno scolastico 2024/2025

È in pagamento il contributo "Pacchetto scuola" per l'anno scolastico 2024/2025. Gli interessati possono riscuotere alla Tesoreria comunale oppure tramite accredito.

Per coloro che hanno fatto domanda per riscuotere alla Tesoreria comunale, dovranno recarsi alla Banca Monte dei Paschi di Siena, in piazza della Vittoria, 24, a Empoli, muniti di un documento d'identità, del codice fiscale e dell'avviso di pagamento come da istruzioni inviate per email dall'ufficio scuola del Comune. Mentre per coloro che hanno indicato l’Iban, troveranno l’accredito sul conto corrente.

Per consultare le graduatorie, basta un clic al link: https://www.comune.empoli.fi.it/Novita/Avvisi/E-in-pagamento-il-contributo-Pacchetto-scuola-per-l-anno-scolastico-2024-2025

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa