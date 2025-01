Slow Food Toscana si riunisce a San Miniato per stabilire le linee guida del futuro

La città della Rocca e del tartufo si prepara a ospitare quella che si può definire come l’assemblea regionale di Slow Food Toscana, allo scopo di individuare le linee guida dei prossimi quattro anni, con ospiti e relatori del settore di alto livello. Un onore per una città che fa del turismo lento e delle eccellenze sia alimentari che enologiche due dei suoi marchi di fabbrica. Tecnicamente per quanto riguarda la due giorni di sabato 1 e domenica 2 febbraio al Conservatorio Santa Chiara di San Miniato si parla di Stati Generali della Rete, ex art. 20 dello Statuto di Slow Food Italia APS: un organo consultivo di indirizzo strategico, di supporto al Consiglio Direttivo e all’Assemblea dei Soci nello sviluppo della visione delle politiche associative, uno strumento di coinvolgimento di soci, attivisti e di tutte le realtà, costituite o no, presenti sul territorio Regionale.

La partecipazione è aperta a tutti i soci e coloro che condividono i principi Slow Food per discutere e creare insieme nuove sinergie al fine di tracciare un futuro di Slow Food Toscana per favorire la transizione agroecologica verso sistemi alimentari sostenibili. In un momento storico particolare, caratterizzato dalla necessità di trasformare i sistemi alimentari globali ormai divenuti non sostenibili, le associazioni svolgono un ruolo fondamentale per veicolare le necessità e le proposte dei territori per trovare soluzioni alle problematiche presenti e anticipare quelle future. Consapevoli delle fragilità del nostro ecosistema e dell’importanza di un rapido cambiamento verso sistemi alimentari sostenibili, ci impegniamo a diffondere i valori Slow Food, contribuendo attivamente a un cambiamento positivo nella società. L’appuntamento si terrà al Conservatorio di Santa Chiara a San Miniato il pomeriggio di sabato 1 febbraio e la mattina di domenica 2 febbraio. Il programma prevede una prima parte dedicata agli interventi di ospiti di rilievo: Gianluca Brunori, Professore Ordinario Università di Pisa, PAGE Group; Susanna Cenni, Presidente ANCI Toscana, Sindaca di Poggibonsi; Silvio Franceschelli, Senatore della Repubblica Italiana, Sindaco di Montalcino; Maria Grazia Mammuccini, Presidente FederBio; Annalisa Corrado, Deputata Parlamento Europeo, seguita da gruppi di lavoro tematici coordinati dall’Università di Pisa – Gruppo Pisa Agriculture Economics e dal Laboratorio di Studi Rurali Sismondi, che continueranno anche nella giornata successiva.

A concludere la prima giornata, avremo il piacere di condividere una cena conviviale (a cura dei Cuochi dell’Alleanza Toscani) ospiti della Condotta di San Miniato, del Mercato della Terra di San Miniato e del Comune di San Miniato, un momento speciale per incontrarci e rafforzare la nostra comunità. Nella giornata di sabato presenti anche il presidente di Regione Toscana Eugenio Giani e il sindaco di San Miniato Simone Giglioli. Domenica, invece, i lavori andranno avanti a cura di PAGE-UNIPI e Laboratorio di Studi Rurali Sismondi. A concludere prima del pranzo sarà Barbara Nappini, presidente Slow Food Italia. Domenica inoltre è previsto un Mercato straordinario della terra al Santa Chiara, insieme al Mercatale di San Miniato e al Mercato della Terra del Casentino. Dopo pranzo i convegnisti avranno la possibilità di visitare il MUTART, Museo del Tartufo delle Colline Samminiatesi.

Si ringraziano per il supporto e la possibilità di realizzare queste giornate Slow Food San Miniato, Mercato della Terra di San Miniato, Comune di San Miniato, Fondazione Santa Chiara, Fondazione San Miniato Promozione, Cuochi dell’Alleanza dei Cuochi Slow Food Toscana, Gruppo PAGE – Università di Pisa, Laboratorio di Studi Rurali Sismondi. Slow Food Toscana è lieta di invitarti a questo appuntamento per costruire un futuro più buono, pulito, giusto e sostenibile per tutti, un evento dedicato alla riflessione e al confronto sul tema cruciale della transizione agroecologica dei sistemi alimentari. Si invitano coloro che vogliono partecipare a registrarsi al seguente link (https://forms.gle/42nxjzQ27bH7EzDx7): i posti sono disponibili fino a esaurimento (dovuto alla dimensione dei locali).

Di seguito il programma delle due giornate:

1 febbraio 2025

14:30 – Registrazione e accoglienza partecipanti

15:00 – Apertura lavori

Saluti Gianrico Fabbri, Presidente Slow Food Toscana

Saluti Benedetto Squicciarini, Presidente Slow Food San Miniato

Saluti istituzionali Simone Giglioli, Sindaco di San Miniato

Saluti istituzionali Eugenio Giani, Presidente della Regione Toscana

Introduce il tema dell’incontro e modera Silvia Rolandi, Vicepresidente Slow Food Toscana

Interventi:

Gianluca Brunori, Professore Ordinario Università di Pisa, PAGE Group

Susanna Cenni, Presidente ANCI Toscana, Sindaca di Poggibonsi

Silvio Franceschelli, Senatore della Repubblica Italiana, Sindaco di Montalcino

Maria Grazia Mammuccini, Presidente FederBio

Annalisa Corrado, Deputata Parlamento Europeo

16:30 – Pausa caffè

16:45 – Gruppi tematici - I parte: Sistemi alimentari - Educazione - Advocacy

a cura di PAGE-UNIPI e Laboratorio di Studi Rurali Sismondi

19:00 – Chiusura dei lavori della prima giornata

20:00 – Cena conviviale a cura dei Cuochi dell’Alleanza Toscani

2 febbraio 2025

08:45 – Accoglienza dei partecipanti

09:00 – Prosecuzione lavori dei gruppi tematici - II parte: Sistemi alimentari - Educazione - Advocacy

a cura di PAGE-UNIPI e Laboratorio di Studi Rurali Sismondi

11.30 – Restituzioni dei gruppi tematici

12:30 – Conclusione e saluti finali Barbara Nappini, Presidente Slow Food Italia

Pranzo

