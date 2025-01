Vendeva cocaina, marijuana e crack: arrestato 24enne

Nella serata di ieri, i carabinieri della Compagnia di San Giovanni Valdarno hanno arrestato in flagranza un 24enne di origine albanese con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, tra cui cocaina, marijuana e crack. Il giovane è stato fermato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile durante un normale servizio di pattuglia, mentre stava vendendo una dose di cocaina a un acquirente, che è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti.

Successivamente, i militari hanno perquisito il veicolo del giovane e trovato un contenitore nascosto con una calamita sotto l'auto, contenente 38 dosi di cocaina per un peso complessivo di circa 16 grammi. In seguito, le perquisizioni personali e domiciliari hanno portato al rinvenimento di 200 grammi di marijuana, 1 grammo di crack, bilancini per pesare la droga, materiale per il confezionamento delle dosi e 1650 euro in contante, ritenuti provento dell'attività di spaccio.

L'arrestato è stato trasferito nella Casa Circondariale di Arezzo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il procedimento è ancora nelle fasi preliminari, con la presunzione di innocenza fino a una sentenza definitiva.