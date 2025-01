Solo italiano: un comune toscano dice 'no' agli anglicismi nelle comunicazioni

La giunta comunale di Castiglion Fiorentino, in provincia di Arezzo, ha approvato una delibera che stabilisce l'uso esclusivo della lingua italiana nelle comunicazioni tra la pubblica amministrazione e i cittadini. L'iniziativa, spiegano dal Comune, mira a tutelare e promuovere la lingua italiana, definita come "lingua ufficiale della Repubblica e prezioso patrimonio identitario della Nazione", evitando l'uso eccessivo di neologismi, anglicismi e parole straniere.

L'obiettivo è favorire l'uso della lingua italiana in tutte le attività della pubblica amministrazione, comprese le comunicazioni scritte e orali, sia nell'ambito amministrativo che istituzionale, nonché nei rapporti con i media. La delibera invita a ridurre al minimo l'uso di termini inglesi, cercando di sostituirli con espressioni italiane più appropriate.

Dal provvedimento si legge l'intenzione dell'Amministrazione comunale a voler "riconoscere ad ogni cittadino di Castiglion Fiorentino il diritto a ricevere in italiano qualsiasi tipo di comunicazione ed informazione da parte della pubblica amministrazione valorizzando la lingua italiana, attraverso tutti i canali a disposizione". Il provvedimento, - aggiunge l'Amministrazione - è volto anche a venire incontro agli anziani, per una più facile comprensione delle comunicazioni e ai giovani, in questo caso per salvaguardare la lingua italiana e preservarla da neologismi che ne stravolgono spesso il significato".

Il provvedimento è già in vigore.

