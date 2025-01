Cresce la Cisl Toscana: oltre 237mila iscritti nel 2024 e +2,2%

Cresce ancora la Cisl Toscana, che nel 2024 raggiunge i 237.124 iscritti, fra attivi e pensionati, con un robusto aumento rispetto all’anno precedente, ben 5.062 tessere in più: +2,2%.

Significativa soprattutto la crescita fra i lavoratori attivi, che passano da 143.230 nel 2023 a 149.290, segnando un incremento di 6.060 iscritti, pari a un +4,2% e raggiungendo così il nuovo record storico: ad oggi rappresentano il 63% degli iscritti totali della Cisl Toscana. Un trend che si conferma e accelera: negli ultimi 4 anni gli attivi sono aumentati di 14.166 associati (+10,5%).

“L'aumento di iscritti è frutto della coerenza nell'azione Cisl, tesa al confronto sempre e comunque con tutte le controparti, alla partecipazione attiva di tutti gli iscritti, lavoratori e pensionati e all'ascolto dei bisogni delle realtà in cui ci troviamo” dice la segretaria generale Cisl Toscana, Silvia Russo. “Continueremo questo percorso di crescita, con ancora maggiore impegno, per aggiungere forza e autorevolezza ad ogni passo della nostra Cisl, caratterizzandoci come una comunità in cammino.”

Crescono praticamente tutte le categorie, in particolare edilizia (Filca, +1.749 iscritti, pari al +9,4%), commercio e servizi (Fisascat, +1.031, il 3,2% in più), dei trasporti (Fit, +958, pari al +10,8%) e della funzione pubblica (+719, il 4,8%). La crescita percentuale maggiore la mette a segno però la Federazione sicurezza (vigili del fuoco e polizia penitenziaria), con un +12,2% (106 iscritti).

L’aumento di iscritti è generalizzato su tutto il territorio regionale.

La federazione dei pensionati nel 2024 ha 85.105 associati, registrando un calo di 998 iscritti (-1,15%) rispetto al 2023.

Per quanto riguarda gli aspetti di genere, pressoché perfetta la parità: il 49,14% del totale sono donne ed il 50,86% uomini. Tra i pensionati invece prevalgono le donne, che sono il 54,87% degli iscritti a fronte di un 45,13% di uomini.

Gli iscritti alla Cisl Toscana nati all’estero sono in tutto 34.659 (31.766) di cui 32.162 lavoratori attivi, con una crescita dunque di oltre il 9% (+2.893); i paesi più rappresentati tra i nati all’estero sono Albania (6293 iscritti, il 18,2% dei nati all’estero), Romania (5.882, il 16,9%), Marocco (2.873, pari all’8,3%) e Senegal (1.359, pari al 3,92%). 104 in tutto le nazionalità rappresentate.

Fonte: Cisl Toscana - Ufficio stampa