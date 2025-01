Empoli che scrive, ospite Leonardo Lastilla

Nuovo appuntamento con il ciclo “Empoli che scrive”, in programma domani, venerdì 31 gennaio 2025, alle 17.30, negli spazi della biblioteca comunale Renato Fucini di Empoli, in via Cavour, 36. Lo scrittore Leonardo Lastilla presenterà alcune delle sue ultime opere letterarie: da Il Piccolo Tour, BZbooks, 2024 a Una donna, un uomo, Giacovelli Editore, 2024, per chiudere con Le quotidiane allucinazioni, Antea Edizioni, 2023.

L’incontro è a ingresso libero. Dialogherà con l'autore Carlo Ghilli, direttore della biblioteca comunale di Empoli.

L’AUTORE - Leonardo Lastilla è nato a Milano ma è cresciuto a Firenze. I suoi interessi e la sua curiosità lo hanno portato a risiedere in diversi luoghi, tra cui Dublino e Roma. Ha conseguito la Laurea in Lettere e Filosofia presso l'Università degli Studi di Firenze e il Ph.D. in Letteratura italiana presso l'University College Dublin. Leonardo Lastilla è insegnante e docente di lingua e letteratura italiana, scrittura di viaggio, letteratura inglese e discipline umanistiche da più di 30 anni. Ha lavorato in molte scuole, istituzioni e università, in particolare università americane in Italia. Attualmente Leonardo Lastilla risiede a Empoli e lavora a Firenze con diverse scuole. Leonardo è poeta e scrittore.

