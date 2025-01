'Mela Ridens' in corsa per il Premio Italive 2023

Si potrebbe cominciare con un appello al ‘voto’ per la prima edizione della rassegna “Mela Ridens. Un altro Carnevale” che è stata ammessa tra gli eventi per l’assegnazione del “Premio Italive 2023”. Il ‘Premio Italive’ viene organizzato ogni anno con l’obiettivo di mettere in luce e gratificare i migliori eventi organizzati sul territorio nazionale dal ‘vivo’, evidenziando tradizioni e differenze culturali di quelli più ‘piccoli’.

Italive.it, progetto patrocinato dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (promosso da Consumerlab e Comitas con la partecipazione di Autostrade per l'Italia / Wonders e la collaborazione di Coldiretti) informa i viaggiatori su quello che accade nel territorio che attraversano e presenta un calendario aggiornato dei migliori eventi organizzati, anche alla scoperta di eccellenze enogastronomiche e molto altro.

Empoli torna a essere censita per il ‘Premio Italive’: nel 2021 è stato premiato, per la prima volta, ‘Empoli Città del Natale 2021’; adesso con l’evento ‘Mela Ridens’.

“Siamo orgogliosi che la nostra rassegna Mela Ridens sia stata censita per partecipare all’ambito ‘Premio Italive’ insieme a tante altre iniziative – spiega l’assessore alla Cultura del Comune di Empoli, Matteo Bensi –. Il debutto è stato un viaggio inaspettato fra colori, coriandoli, felicità, divertimento e tanta curiosità. Il Carnevale piace ai più piccoli come ai grandi. Adesso ci aspettano le prossime due date, l’8 e il 22 febbraio con tante attività, nel frattempo prendiamoci un attimo e con un semplice clic votiamo il Carnevale di Empoli”.

Per visualizzare la scheda dell’iniziativa cliccare sul seguente link: https://italive.it/mela-ridens-un-altro-carnevale/ e per votarlo, cliccare su una delle stelline per esprimere il proprio gradimento in una scala che va da 1 (poco soddisfatto) a 5 (molto soddisfatto). Il rating e il numero dei voti ricevuti concorrono ogni anno all’assegnazione del ‘Premio’. Come da regolamento, il sistema non consente voti plurimi e o ripetuti. Le votazioni espresse dai visitatori saranno raccolte fino a fine anno e giudicate da una commissione di esperti che determineranno il vincitore del Premio di quest'anno. Informazioni sul ‘Premio Italive’ e sul regolamento sono reperibili al link: https://italive.it/regolamento/

DA SEGNARE IN AGENDA – Da domani, venerdì 31 gennaio 2025, alle 11.30, le studentesse e gli studenti del liceo Virgilio di Empoli, cominceranno a lavorare sulle due mele ‘bianche’ installate in piazza XXIV Luglio. Un cantiere artistico a cielo aperto nell’ambito di ‘Mela Ridens’.

PROSSIMI APPUNTAMENTI – Sabato 8 febbraio, dalle 14.30 alle 16, palazzo Ghibellino, piazza Farinata degli Uberti, ‘Melacanto’: si scrive ‘Corempoli’, si legge laboratorio gratuito di canto corale aperto alla cittadinanza, anche per coloro che non hanno mai cantato, per apprendere canti tratti dal repertorio dei Marchinhas del carnevale brasiliano; alle 15, ‘Melatrovo’ al Museo del Vetro: caccia al tesoro organizzata dai Musei di Empoli su prenotazione a empolimusei@comune.empoli.fi.it; dalle 15.30 alle 18.30, protagoniste piazza delle Stoviglie e piazza Farinata degli Uberti con ‘Melatrucco’, trucco e facepainting per grandi e piccini; si prosegue alle 16 in piazza Madonna della Quiete con ‘Melabusker’ e ‘La disfida armonica’: spettacolo di clown musicale del duo Belle di Mai in cui il linguaggio della musica e quello del teatro si fondono. Un concerto suonato, ma anche recitato; intonato, ma anche stonato. Uno spettacolo musicale dove diesis duellanti e bemolli in sciopero si ribelleranno allo strumento. La Disfida Armonica è uno spettacolo di clown musicale in cui il linguaggio della musica e quello del teatro si fondono. I protagonisti danno vita a una carrellata di sketch comici e musicali finendo per fronteggiarsi in una battaglia all'ultima nota.

Alle 16.30 si animerà il loggiato del palazzo Municipale, in via Giuseppe del Papa, 41 con ‘Melabusker’: Coriandoli, due donne molto particolari, una virtuosa musicista e cantante popolare, l’altra attrice e cantante in continua metamorfosi ridanno vita a canzoni dimenticate o logorate dall’uso portando alla luce l’aspetto poetico ed energico di ogni componimento. Ecco LeDueDiNotte che lanceranno un mucchietto di brani dal gusto retrò coinvolgendo il pubblico in cori estemporanei. Canzoni teatrali e divertite per catturare l'attenzione del pubblico passante; dal loggiato alle vie del centro, alle 16.30, con ‘Melacanto’: Evviva Il Cor’nevale cori empolesi e della Toscana animeranno il centro con interventi estemporanei che coinvolgeranno tutti i presenti. La festa continuerà, alle 16.45, in piazza Madonna della Quiete e ‘Melabusker’: con D’Artagnan, Il Mago delle Bolle, tutta la magia delle bolle per stupire grandi e piccini in uno spettacolo indimenticabile. La giornata terminerà alle 17.30, nelle vie del centro con ‘Melaparata’: artisti di strada, musicisti, cittadini in una grande parata popolare itinerante per le vie del centro. Partenza e arrivo da piazza Farinata degli Uberti.

E si arriva a sabato 22 febbraio, alle 15, Museo del Vetro, nuovo appuntamento con ‘Melatrovo’: caccia al tesoro organizzata dai Musei di Empoli su prenotazione da effettuare a empolimusei@comune.empoli.fi.it; dalle 15.30 alle 18.30, nelle Piazze delle Stoviglie e Farinata degli Uberti, ‘Melatrucco’, trucco e facepainting per grandi e piccini; sempre dalle 15.30 alle 18.30, in piazza Farinata degli Uberti ‘Melabusker’: ecco il Circo Ipotetico, un laboratorio dove tutto è possibile, tutte le persone potranno conoscere e sperimentare il circo attraverso equilibrismi e giocoleria. Alle 15.30, in piazza Farinata degli Uberti, ‘Melabusker’: i Moruga Drum, street percussion band, invaderanno vie e piazze del centro di Empoli sui ritmi della Batacuda brasiliana; alle 16, in piazza Madonna della Quiete, ‘Melasuono’: un grande cerchio sonoro fatto di percussioni irromperà nella piazza, attraverso il sostegno di facilitatori di Drum Circle Empoli, chiunque voglia - a prescindere dall’età e dalla propria conoscenza musicale - potrà contribuire a creare una grande sinfonia di tamburi! Dalle 16.30, sempre in piazza Farinata degli Uberti, ‘Melabusker’: balloons, è in arrivo uno spettacolo per tutte le età che attraverso l'uso creativo di palloncini di tutte le forme e dimensioni, creerà situazioni comiche e surreali, fino al gran finale in cui Katastrofa cerca di entrare in un palloncino gigante. Non è solo uno spettacolo di intrattenimento, ma un'esperienza magica che crea ricordi indimenticabili per tutti. Alle 17.30, per le vie vie del Centro, ‘Melaparata’: ultima parata al ritmo delle travolgenti percussioni dei Moruga Drum che chiuderanno il Carnevale con una grande performance finale. Partenza e arrivo da piazza Farinata degli Uberti.

CARNEVALE LEGGENDARIO – Sua maestà Re Carnevale farà breccia anche a Palazzo Leggenda. Ecco le date per il ‘Carnevale leggendario’: sabato 1 febbraio, alle 16, a Palazzo Leggenda sarà Carnevale leggendario’: ecco ‘Le Meleggende’, un laboratorio creativo dove poter decorare la propria mela, creando una vera magia e contribuire così a decorare l’albero di Palazzo Leggenda con mele uniche e fantasiose, pronte a brillare durante il Carnevale empolese; sabato 15 febbraio, alle 16, un nuovo appuntamento a Palazzo Leggenda con ‘Melafaccio’: creare la propria maschera e unirsi alla Compagnia delle Mele. Un laboratorio creativo per bambini dove il cartone prende vita, trasformandosi in maschere originali ispirate al mondo delle mele. Diventa parte della fantastica Compagnia delle Mele e porta la tua inventiva al Carnevale empolese. Infine, martedì 4 marzo, alle 17, nel cenacolo del Convento degli Agostiniani (via dei Neri, 15), ‘Melaspasso’: vieni in maschera e festeggia con la Compagnia delle Mele. Un evento speciale per l’ultimo di Carnevale, con musica, spettacoli e la magia della Compagnia delle Mele.

Per informazioni e prenotazione (consigliata), contattare il numero telefonico 0571 757873, oppure inviare una email a sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it

MELA RIDENS - L’iniziativa è a cura del Comune di Empoli con la compartecipazione del Consiglio Regionale della Toscana nell'ambito della Festa della Toscana · Edizione 2024 "TOSCANA: terra di genio e di innovazione", il coordinamento del Canto Rovesciato APS e realizzata in collaborazione con Fondazione Carnevale di Viareggio, Circolo Amatori Arti Figurative, associazione Turistica Pro Empoli, associazione Centro Storico, Compagnia di Sant’Andrea, CAM Empoli, IIS Virgilio di Empoli - Liceo Artistico, Biblioteca comunale ‘Renato Fucini’, Associazione Noi da Grandi, Empoli Mu6ei.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa