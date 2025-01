Doppio furto a Erta, i ladri entrano in un'azienda agricola

Scatta l’allarme all’Agraria Morelli, ennesimo furto nella frazione di Erta a Montelupo Fiorentino. I ladri avrebbero agito indisturbati, approfittando delle condizioni climatiche e dello scarso traffico, intrufolandosi nell’azienda e portando via 300 euro dalla cassa.

Ma non è tutto: ieri mattina, intorno alle 8:30, i ladri sono tornati a colpire con un’intrusione, questa volta all’interno di un’abitazione in via delle Fiascaie.

Un altro furto a Montelupo Fiorentino, che si inserisce in un quadro sempre più preoccupante per le attività commerciali della zona. L’episodio è avvenuto martedì, intorno alle 22:15, presso l'azienda agraria Morelli di via F.lli Cervi. Le titolari raccontano a La Nazione che, appena è scattato l’allarme, si sono precipitate immediatamente sul posto da Empoli. "Quando siamo arrivate – racconta Simona Morelli – abbiamo trovato l’avvolgibile aperto. Qualcuno si era intrufolato in cerca di soldi". I ladri sarebbero stati interessati soltanto al contante, senza toccare computer, macchinari per il giardinaggio, l’orticoltura e l’agricoltura ma lasciando "il negozio soqquadro".

Oltre al danno, la beffa: "La telecamera – prosegue Morelli – in questi giorni non era collegata. Ma è la prima volta che ci accade in 24 anni, mai subito furti di questo tipo prima d’ora". La scarsa visibilità dovuta all’intensa pioggia e la strada poco trafficata hanno favorito l’azione dei malviventi, che sono riusciti a intrufolarsi nell’attività senza alcun disturbo.

Nell’aprire la cassa, uno di loro si sarebbe ferito: "Abbiamo trovato tracce di sangue vicino alla cassa – racconta Morelli –. I carabinieri hanno effettuato i rilievi del caso".

Un altro caso di intrusione, questa volta in un’abitazione di via delle Fiascaie, è avvenuto ieri mattina intorno alle 8:30. Nelle pagine de La Nazione si legge il racconto della proprietaria: "Hanno rotto il vetro della porta finestra per entrare. Sono arrivati fino alla camera da letto, dove eravamo in quel momento, ma quando ci hanno visto sono scappati".

Notizie correlate