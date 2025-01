Vertenza Navico RBU di Montespertoli, mozione unanime in consiglio regionale per aprire confronto

Rappresentare all’azienda, in ogni sede utile, la necessità di aprire un confronto sulle prospettive produttive dello stabilimento Navico RBU di Montespertoli per giungere al ritiro della procedura di licenziamento collettivo. Questo l’impegno chiesto nella mozione, votata ieri in Aula all’unanimità, che vede come primo firmatario Enrico Sostegni (Pd), sottoscritta anche dai consiglieri Pd e del Movimento 5Stelle.

Nell’atto si chiede, inoltre, alla Giunta di attivarsi nei confronti del Governo affinchè si possano mettere in campo, anche a livello nazionale, misure per garantire la ripresa della produzione all’interno del sito e a scongiurare il licenziamento dei lavoratori.

Nella premessa si ricorda che La Navico RBU disegna, ingegnerizza e produce apparecchi elettronici per la navigazione ed è presente a Montagnana dal 1981. Il 21 gennaio 2025 il gruppo multinazionale Brunswick, proprietario dell’azienda, ha notificato l’avvio della procedura di licenziamento e la chiusura del sito di Montagnana Val di Pesa.