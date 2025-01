Anche a Poggibonsi la ‘Giornata di Raccolta del Farmaco’

Torna la Giornata di Raccolta del Farmaco, che a Poggibonsi si avvale della collaborazione, ormai ultradecennale, della Misericordia.

Si potrà donare un medicinale (tra quelli OTC, ovvero senza obbligo di ricetta) nelle sei farmacie aderenti sul territorio comunale già dal 4 Febbraio: Sabato 8 (e gli altri giorni negli orari di maggiore affluenza) troverete i volontari della Misericordia pronti a ricordarvelo.

“Il nostro servizio di raccolta e distribuzione di farmaci senza obbligo di ricetta a persone in stato di necessità è stato pioniere in provincia di Siena – a parlare è la dottoressa Simonetta Viviani, Responsabile del servizio di Aiuto Farmaceutico della Misericordia di Poggibonsi - Siamo stati i primi, oltre 15 anni fa, a convenzionarci con il Banco Farmaceutico Nazionale, grazie all’iniziativa della consorella Luisa Giolli che ringrazio, insieme a tutte le volontarie e i volontari, per l’impegno profuso anche per la raccolta di quest’anno. Un grazie particolare da parte mia - conclude la dottoressa Viviani - anche alle farmacie aderenti alla Giornata di Raccolta del Farmaco e a quanti, potendo farlo, doneranno qualcosa: sono loro i veri protagonisti di questo grande evento di solidarietà“.

Come detto, quest'anno sono addirittura sei le farmacie poggibonsesi dove è possibile donare un farmaco per le persone in stato di necessità: Comunale, Del Zanna, Dr. Max, Romituzzo e quelle presenti nelle frazioni di Bellavista e Staggia.

Partecipare è semplice: basta recarsi in una di queste farmacie dal 4 al 10 Febbraio (anche quest’anno la GRF dura una settimana, ndr) e donare uno o più farmaci senza obbligo di prescrizione e da banco, all’occorrenza sarà il farmacista a consigliarvi.

Quanto raccolto verrà distribuito direttamente dalla Misericordia di Poggibonsi (sotto controllo medico) nel nostro territorio: con la speranza che nessuno debba più scegliere se mangiare o curarsi.

Fonte: Ufficio Stampa

