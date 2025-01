Quarta edizione del festival 'My Favorite Sax' a Empoli: aperto il bando per sassofonisti under 30

Prosegue anche nel 2025 la collaborazione fra il Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni e il Cam – Centro Attività Musicale di Empoli per la quarta edizione di 'My Favorite Sax', il concorso a cadenza biennale riservato a giovani saxofonisti. Siamo alla quarta edizione del festival.

Il concorso è riservato a musicisti di età non superiore ai 30 anni, divisi per categorie. Per la sezione 'Saxofono solista', le categorie sono le seguenti: categoria Allievi (nati dal 2011 in poi), categoria Junior (nati dal 2006 al 2010), categoria Senior (nati dal 1995 al 2005). Per la sezione 'Quartetto sax' sarà considerata l'età media dei musicisti, che non deve superare i 30 anni.

Il bando ed il modulo da compilare per partecipare al concorso sono scaricabili su www.centrobusoni.org. La scadenza per la presentazione delle domande secondo i termini del bando è sabato 10 maggio 2025.

I candidati saranno chiamati ad esibirsi sabato 24 maggio e domenica 25 maggio 2025 alla sede del CAM (Piazza Matteotti, 3 – Empoli) davanti alla commissione composta da Mario Marzi (Presidente, docente di saxofono presso il Conservatorio 'G. Verdi' di Milano), Marco Vanni (docente di saxofono presso il Conservatorio 'P. Mascagni' di Livorno), Sandro Tani (docente di saxofono presso il Conservatorio 'A. Buzzolla' di Adria) e un rappresentante dell’Associazione Alpha Centauri.

A tutti i candidati sarà consegnato il diploma di merito e molti sono i premi in palio in tutte le categorie per i vincitori: non solo ricompense in denaro, ma anche attrezzatura di qualità per la strumentazione e buoni acquisto in negozi di musica convenzionati. Inoltre, il primo premio assoluto della categoria 'Senior' sarà protagonista di un concerto con orchestra d'archi nel cartellone 2026 del Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni.

I primi classificati di ogni categoria si esibiranno in concerto la sera stessa di domenica 25 maggio e, in quell'occasione, saranno premiati ufficialmente.

Per qualsiasi informazione, richiesta e domanda, contattare il Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni: e-mail csmfb@centrobusoni.org, 0571 711122.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

