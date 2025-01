Celebration Day per Jasmine Paolini il 4 febbraio a Bagni di Lucca: cresce l’attesa

C’è entusiasmo e grande attesa all’approssimarsi del 4 febbraio. È quello il giorno del Celebration Day al Circolo dei Forestieri di Bagni di Lucca per la tennista Jasmine Paolini e per il suo oro olimpico nel doppio con Sara Errani a Parigi 2024.

Un evento studiato nei minimi particolari dagli organizzatori: il Comune di Bagni di Lucca e la Regione Toscana, con il prezioso contributo di Eurovast e BigMat e la regia dell’agenzia di comunicazione Anteprima.

A parlare dell’evento sono proprio i rappresentanti istituzionali del Comune di Bagni di Lucca, che hanno fortemente voluto l’omaggio alla campionessa di casa.

“Dopo diversi mesi, e compatibilmente con gli impegni agonistici - ricorda il sindaco, Paolo Michelini - siamo riusciti a far venire a Bagni di Lucca la nostra concittadina Jasmine Paolini per tributarle il dovuto riconoscimento per i suoi successi sportivi che l'hanno portata dai nostri campi da tennis del circolo Mirafiume ai più importanti traguardi tennistici mondiali, culminati con la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Parigi 2024. Con grande soddisfazione ed orgoglio accogliamo il 4 febbraio Jasmine, con un grande abbraccio in una giornata eccezionale per Bagni di Lucca, per farle sentire tutto l'affetto dell'intera cittadinanza che aspetta da tempo questo evento. Come amministrazione siamo orgogliosi per i successi ottenuti nel mondo e che abbiamo seguito passo per passo fino ai livelli di oggi. Questo ha contribuito a far conoscere il nome di Bagni di Lucca, paese dove è cresciuta ed ha vissuto l'infanzia e l'adolescenza. L'evento del 4 febbraio sarà un momento importante per la nostra cittadina ed invitiamo l'intera popolazione, e non solo, ad essere presente”.

L’assessora alle manifestazioni, Priscilla Valentino, è stata fra le artefici principali dell’organizzazione della mattinata: “Come assessora alle manifestazioni, sono immensamente orgogliosa di celebrare, a nome di tutta l’amministrazione comunale di Bagni di Lucca, una delle nostre eccellenze più luminose: Jasmine Paolini. Jasmine rappresenta un esempio straordinario di talento, determinazione e umiltà. È partita dai campi di tennis della nostra città e, con impegno e passione, ha conquistato i palcoscenici internazionali più prestigiosi, portando alto il nome di Bagni di Lucca e dell’Italia. Nel 2024, il suo trionfo con la medaglia d’oro olimpica nel doppio, accanto a Sara Errani, è stato un momento storico che ci ha riempito di orgoglio. Oggi, con questa celebrazione, vogliamo non solo rendere omaggio ai suoi straordinari successi sportivi, ma anche sottolineare il valore umano e ispiratore che Jasmine rappresenta per tutti noi. La sua storia è una testimonianza concreta di come, con il duro lavoro e la forza di volontà, si possano raggiungere traguardi incredibili senza dimenticare mai le proprie radici. Jasmine è l’incarnazione dei valori più autentici dello sport e un modello per le giovani generazioni. Il suo sorriso, la sua passione e la sua determinazione sono un faro per chiunque desideri trasformare i propri sogni in realtà. Come amministrazione, siamo fieri di celebrare Jasmine Paolini non solo come campionessa, ma come simbolo di eccellenza e di legame profondo con la nostra comunità. A lei va il nostro più sentito grazie per aver portato Bagni di Lucca nel mondo e per averci ispirato con i suoi straordinari risultati”.

Conclude il consigliere delegato allo sport, Silvano Salotti: “Jasmine Paolini rappresenta un sentimento, un sogno che condivide con chi la conosce o semplicemente con chi la segue nel suo sport. Il suo percorso professionale sembra chiudere un cerchio con la lontana nascita dell’associazione Tennis Club Bagni di Lucca che risale alla fine degli anni Cinquanta. Come i numerosi pezzi di un puzzle, il tutto si compone e si manifesta tramite una ragazza che emana semplicità, sorrisi e tantissima volontà nel perseguire la sua strada di tennista. Jasmine diviene esempio tangibile di come sia possibile che da un germoglio nato anche in un piccolo terreno, possa crescere tanto e regalare meraviglie”.

Si comincia alle 12 del 4 febbraio nella sala rosa del Circolo dei Forestieri in piazza Jean Varraud per un evento a inviti dove la campionessa di tennis sarà accolta dagli interventi del sindaco di Bagni di Lucca, Paolo Michelini, e del presidente della Regione, Eugenio Giani, che per l’occasione le assegnerà il Pegaso della Regione Toscana, il massimo riconoscimento dell’ente. Un omaggio, commemorativo della giornata, sarà consegnato anche dal sindaco Michelini assieme all’assessora comunale agli eventi, Priscilla Valentino, e al consigliere delegato allo sport, Silvano Salotti.

Dopo gli interventi istituzionali lo spazio sarà tutto per la protagonista dell’evento, Jasmine Paolini, che sarà sollecitata dalle domande della giornalista del Tg3 regionale della Rai e voce di ‘Tutto il calcio minuto per minuto’, Sara Meini, moderatrice dell’appuntamento. Spazio anche al pubblico, che potrà rivolgere qualche domanda all’atleta sulla sua attività sportiva, sul legame con Bagni di Lucca e sugli obiettivi futuri.

Dopo le foto di rito ci si sposterà in piazza per svelare un riconoscimento legato alla simbologia olimpica pensato dall’amministrazione comunale per la campionessa, alla presenza delle istituzioni e dei ragazzi delle scuole cittadine.

Fonte: Ufficio Stampa

