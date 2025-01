Chiara Francini protagonista al Verdi di Santa Croce sull'Arno

Chiara Francini è la protagonista con Forte e Chiara mercoledì 5 febbraio della stagione teatrale del Verdi di Santa Croce sull’Arno.

Forte e Chiara è un memoir, un racconto umano vivo e rivoluzionario. Un one woman show in cui Chiara Francini ripercorre la sua vita, unica eppure così simile a quella di tanti altri. Chiara racconta la sua storia, fa sorridere con aneddoti ed esperienze indimenticabili e la musica accompagna magistralmente il fiume di parole e la dolcezza dei ricordi.

Uno spettacolo di formazione di una ragazza di provincia che, imbevuta di sogni, si lancia nella vita per metterli in atto senza risparmiarsi, bruciandosi talvolta la pelle, con fatica e caparbietà.

La stagione di prosa prosegue martedì 18 febbraio l’atteso spettacolo di Drusilla Foer Venere nemica; giovedì 13 marzo Enzo de Caro in Non è vero ma ci credo. Ultima data in cartellone giovedì 3 aprile con A Mirror-Uno spettacolo falso e non autorizzato di Sam Holcroft con Ninni Bruschetta.

Inizio spettacoli ore 21.00, se non diversamente indicato.

Biglietteria

I prezzi dei biglietti intero € 18 ridotti € 15 Studenti e under 35 € 8.

Le riduzioni sono previste per persone under 30 'biglietto futuro' over 65 anni, portatori di handicap o soggetti con invalidità riconosciute, per soci Arci, Acli, Endas, Fenalc e Agesci e per possessori di Carta Giovani; carta Studente della Toscana biglietto ridotto € 8 studenti universitari.

Per i soci Coop è prevista l’applicazione della riduzione del costo del biglietto limitatamente ai posti del 3° ordine.

Per ottenere le riduzioni è necessario presentare apposita documentazione.

I biglietti ancora disponibili saranno messi in vendita il giorno stesso dello spettacolo presso il Teatro Verdi dalle 20.30 fino a inizio spettacolo.

Per informazioni comune di Santa Croce 0571 389853 o su questo sito; Giallo Mare Minimal Teatro 0571 81629 – info@giallomare.it; Teatro Comunale Verdi di Santa Croce sull’Arno tel. 0571/33267.

Fonte: Giallo Mare Minimal Teatro - Ufficio Stampa

Notizie correlate