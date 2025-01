Iscrizioni aperte per 'Stile': formazione gratuita in pelletteria e Made in Italy

Sono aperte fino al 21 febbraio le iscrizioni per il corso 'Stile' dedicato alla formazione di tecnici specializzati nella lavorazione artigianale di prodotti del Made in Italy, con particolare attenzione al settore della pelletteria. Il corso è interamente gratuito, in quanto finanziato con le risorse FSE+ 2021/2027 e rientra nell’ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani gratuito.

È gestito da Ambiente Impresa, agenzia formativa di CNA, con Fondazione ITS M.I.T.A., I.I.S. Benvenuto Cellini, Università degli Studi di Firenze, Pegaso Network, B.B.C. pelletterie e Gruppo Florence. Il percorso formativo si rivolge a giovani e adulti, occupati e non, ha durata annuale (990 ore tra aula e stage in azienda), inizierà a marzo e si svolgerà tra Scandicci e Firenze, due realtà simbolo del Made in Italy. Al termine del corso i partecipanti otterranno le qualifiche di tecnico per la realizzazione artigianale di prodotti del Made in Italy e tecnico delle attività di realizzazione di modelli di pelletteria. Per info 055 3218745 e www.ambienteimpresa.net.

Fonte: Cna Firenze - Ufficio Stampa

