Lupo, avvistamenti sempre più frequenti nei dintorni di San Miniato, cosa fare?

La presenza del lupo nel nostro Comune, anche in zone abitate, è sempre più frequente. In particolare in queste settimane si susseguono nuovi avvistamenti in varie zone del Comune ed in particolare in Val d’Egola. Il lupo sta tornando con insistenza fin nei centri urbani in cerca di cibo, è una presenza a cui non siamo abituati e che preoccupa.

Il più recente censimento concluso nella primavera del 2021 ha documentato la presenza di circa 3.300 lupi in tutta la penisola. In Europa si stima la presenza di circa 18.000 lupi. La caratteristica più saliente dei lupi è la dispersione. I giovani lupi a circa un anno di età lasciano per sempre il branco di origine e si allontanano anche di centinaia di chilometri per trovare un nuovo territorio tutto loro e un partner con il quale accoppiarsi.

Per questo è fondamentale che i cittadini mettano in atto comportamenti prudenti ed adeguati nel caso di incontri con il lupo.

Ovunque tornino, i lupi causano danni e suscitano paure. I pastori da un lato hanno trascurato le tecniche di difesa delle greggi e dall’altro hanno aumentato il numero degli animali domestici sui pascoli. Per il lupo, una pecora indifesa sarà sempre una cena più facile di un cervo o di un cinghiale. Non solo i pastori devono cambiare le proprie abitudini ma anche Tartufai, Cacciatori, Escursionisti, Bikers, devono imparare come comportarsi nel caso di incontri ravvicinati coni i lupi.

Il Comune di San Miniato è una meta per molti turisti, le nostre campagne sono frequentate da Tartufai, Cacciatori, Escursionisti, Bikers e tutti devono imparare come comportarsi nel caso di incontri ravvicinati con i lupi. l’Amministrazione Comunale ha il dovere di garantire, preservare e mettere in atto tutte le procedure per salvaguardare l’incolumità dei cittadini.

Abbiamo più volte, come anche molti cittadini, segnalato al Sindaco, l’avvistamento e la presenza di esemplari di “lupo” senza ottenere risposte.

Ribadiamo la nostra disponibilità per una collaborazione volta a prevenire e tutelare l’incolumità dei fruitori del territorio. Suggeriamo quindi al Sindaco di attivarsi per la predisposizione di un opuscolo informativo, come fatto in altri Comuni d’Italia: una brochure dove, ad esempio, si raccomanda di non abbandonare rifiuti e cibo vicino alle case, di non offrire cibo al lupo, di proteggere gli animali domestici e cosa fare nel caso di incontro con un lupo che mostra un comportamento confidente.

Fonte: Associazione Nazionale Libera Caccia - San Miniato

