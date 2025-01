Manifestazione dei sindacati: "Campi Bisenzio vuole la Casa di comunità"

Realizzare nel più breve tempo possibile una Casa di comunità a Campi Bisenzio, per offrire anche a un’area con quasi 50 mila abitanti quel punto di erogazione della sanità territoriale di cui è ancora sprovvista, mentre nei comuni limitrofi è già in via di realizzazione.

E’ la richiesta che Cgil, Cisl e Uil intendono ribadire ritrovandosi domani sabato 1° febbraio, dalle ore 15 in piazza Fra’ Ristoro, nei pressi del mercato rionale, a Campi Bisenzio, con un presidio durante il quale verranno effettuati volantinaggio e informazione alla popolazione.

“E’ passato poco più di un anno dalla drammatica alluvione che ha colpito Campi, con un conseguente periodo di disagio anche per quanto riguarda i servizi sanitari e socio sanitari sul territorio” dicono i sindacati.

“Adesso la situazione è in parte rientrata, con la maggior parte dei servizi erogati dall’Azienda Sanitaria Centro ritornati sul territorio comunale, ma in un quadro ancora incerto e in strutture a carattere temporaneo.”

“Manca la Casa di comunità, che da vari anni Cgil, Cisl e Uil hanno richiesto per una zona che conta quasi 50.000 abitanti e che rappresenta un punto di erogazione della sanità territoriale imprescindibile. Più volte e in molte occasioni i sindacati confederali hanno fatto presente l’urgenza di far partire i lavori”.

“Occorre una struttura che abbia le caratteristiche stabilite nelle linee guida del Decreto ministeriale che disciplina i servizi sul territorio e cioè che sia collocata in un luogo facilmente accessibile, interamente pubblica, aperta 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 e alla quale i cittadini possano accedere per tutti i loro bisogni di assistenza sanitaria e sociosanitaria (medici di medicina generale, pediatri, specialisti, infermieri di famiglia e comunità, psicologi, assistenti sociali, ostetrici, punto prelievi e consultori); è essenziale che vi sia anche il Punto unico di accesso (PUA), cioè un punto di riferimento dove il cittadino trovi accoglienza, informazione e orientamento.”

“Campi, nella articolazione dei servizi del Distretto Nord Ovest, proseguono i sindacati, rappresenta un bacino di utenza e una potenzialità di risposte integrate con gli altri comuni fondamentale, che necessita di potenziarne anche la struttura locale dei servizi, strategica per gli abitanti del proprio comune, ma anche per quella degli altri della zona.”

“Per queste ragioni Cgil, Cisl e Uil sabato 1 febbraio dalle ore 15 saranno in piazza con una manifestazione pubblica a distribuire volantini e lettere di informazione ai cittadini nei pressi del mercato rionale, per chiedere che la Regione Toscana, l’ASL Toscana Centro, la Società della salute area Nord Ovest e l’amministrazione comunale attivino una forte sinergia di intenti per realizzare la Casa della comunità tanto attesa nel tempo più breve possibile.”

Cgil e Spi Cgil Firenze, Cisl e Cisl pensionati Firenze-Prato, Uil e Uil pensionati Toscana