Riapertura scuola e polo servizi: le idee per Sant'Andrea e Fontanella

Due frazioni, un impegno costante per le manutenzioni e gli interventi più minuti, passando anche per i servizi dedicati. La giunta comunale guidata dal sindaco Alessio Mantellassi ha fatto tappa a Sant'Andrea e Fontanella, le frazioni che collegano Empoli con la Valdelsa. Seguendo il cronoprogramma del Piano Frazioni e Quartieri, la giunta si è riunita alla Casa del Popolo di Sant'Andrea mercoledì scorso.

LE DICHIARAZIONI - "Abbiamo due grandi progetti - spiega il sindaco Alessio Mantellassi - che riguardano i servizi di queste due importanti frazioni: riattivare la scuola, chiusa ormai dal 2023, per un servizio che possa essere d'aiuto anche per la Valdelsa; e riportare a nuova vita la ex casa del fascio, con un nuovo polo di servizi decentrato a servizio della comunità. Ci stiamo impegnando con le tempistiche e le risorse per chiudere questi due importanti capitoli nei prossimi anni".

"Questa parte del territorio - commenta l'assessore al Piano per le Frazioni e i Quartieri, Simone Falorni - è stata interessata e lo sarà in futuro dai cantieri di grandi infrastrutture, dalla nuova 429 al raddoppio ferroviario. È fondamentale concludere al meglio le operazioni manutentive per far sì che i residenti possano vivere serenamente all'interno delle frazioni anche con queste nuove strutture. Arriveremo a chiudere il faticoso intervento dell'ampliamento del cimitero di Fontanella, metteremo i servizi a disposizione della cittadinanza con l'Urp diffuso e ci stiamo già occupando della sistemazione delle aree verdi, con la creazione anche di una nuova".

Ecco gli interventi studiati nel dettaglio:

Per il 2025 è in programma la conclusione dell'ampliamento del cimitero di Fontanella, con manutenzioni sul muro di cinta, la copertura e le gronde dei loculi attuali. In quest'anno sarà programmata, di concerto con la Città Metropolitana di Firenze che ne ha la competenza, la pulizia più frequente per tombini e caditoie nei centri abitati lungo via Senese Romana. Sarà aggiunta anche un'altalena all'area giochi del parco di via Mentana a Fontanella, come richiesto dai cittadini. Intervento più corposo, legato alle linee di mandato, è quella della realizzazione di un nuovo giardino per la frazione di Sant'Andrea nell'area verde pubblica accanto al campo sportivo. Per il tema sport invece il campo sportivo di via Matteotti sarà protagonista di un progetto che verrà presentato per chiedere finanziamenti per sostituire i fari da alogeni a led, cambiare gli arredi degli spogliatoi così come le gronde e le coperture degli stessi.

Si andrà al 2026 per la riattivazione delle attività nella scuola di Fontanella, intervento su cui il sindaco si era speso anche in campagna elettorale e per il quale il dialogo sta procedendo per tramite dell'assessora Maria Grazia Pasqualetti. Sul tema scuola infatti si valuta una collaborazione sperimentale tra pubblico e privato per aprire un asilo nido proprio nella sede della ex scuola al momento dismessa. L'anno venturo porterà anche un intervento straordinario di sfalcio e manutenzione del terreno pubblico a fianco del campo sportivo di via Matteotti.

Infine entro il 2027 sarà realizzata la progettazione della pista ciclabile di collegamento tra le frazioni e il centro di Empoli, seguendo il percorso della ciclabile della Valdelsa che prenderà corpo fino a Castelfiorentino e Certaldo. Il 2027 sarà anche l'anno della riapertura della ex casa del fascio di Fontanella, dove saranno inseriti servizi a sostegno della popolazione. Per il 2028 all'interno della struttura sarà aperto l'Urp diffuso e il punto prestito bibliotecario. Dalla manovra ‘Empoli 100 giorni’ sono già stati stanziati nel 2024 ben 100mila euro per affidamento di servizi necessari e la redazione di un progetto. L'immobile, acquisito dal Comune dal Demanio negli anni 60, è stato oggetto in quegli anni di interventi per ospitare servizi del Comune. Si tratta di un edificio libero su 4 lati con due livelli fuori terra e superficie complessiva circa 500 mq complessivi. La progettazione servirà per capire come utilizzare meglio gli spazi e decidere le destinazioni da inserire.

