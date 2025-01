Strade e scuole, le manutenzioni di gennaio a Montespertoli: "Priorità dell'amministrazione"

Il mese di gennaio ha significato per Montespertoli numerosi interventi di manutenzione ordinaria, portati avanti dagli operai comunali con il coordinamento dell’ufficio Manutenzioni del Comune di Montespertoli. Particolare attenzione è stata riservata alla viabilità comunale: sono stati fatti interventi di sistemazione del piano viabile e delle fossette laterali in via della Leccia, in via Falagiana, in via Mandorli e in ultimo nel centro abitato di Anselmo, a seguito degli eventi meteo avversi di questa settimana. Nel corso del mese, inoltre, sono stati riparati elementi di arredo urbano nel territorio comunale, come parapedonali e sedute nelle aree verdi delle frazioni.

Parallelamente, gli operai comunali hanno concentrato le loro energie anche sulla manutenzione degli edifici scolastici, con l'obiettivo di migliorare la sicurezza e la manutenzione degli ambienti destinati agli studenti e al personale. Durante il mese, sono stati riparati e sostituiti armadietti danneggiati, controllate e messe in sicurezza le porte d’emergenza, oltre alla potatura degli alberi nei giardini scolastici per garantire la sicurezza nelle aree esterne. Per rendere queste operazioni più sistematiche e costanti nel tempo, l’amministrazione comunale ha deciso di dedicare ogni sabato agli interventi di manutenzione nelle scuole. Questo nuovo approccio consentirà di affrontare con regolarità le piccole criticità che possono emergere nei plessi scolastici e di migliorare progressivamente la qualità degli spazi destinati alla didattica.

"Le viabilità comunali e gli immobili scolastici sono priorità dell’amministrazione comunale e gli operai sono quotidianamente al lavoro per fare sempre di più e sempre meglio. Le prossime settimane vedranno un impegno ancora maggiore su questo tipo di interventi, perché siamo consapevoli che si tratta di bisogni diffusi del nostro territorio" commenta Marco Pierini, vicesindaco di Montespertoli e assessore ai Lavori Pubblici.

Fonte: Comune di Montespertoli