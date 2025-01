Trovato con oltre mezzo kg di droga in centro a Livorno, arrestato

Fermato in piazza XX Settembre a Livorno è stato trovato in possesso di oltre mezzo kg di hashish, due dosi di cocaina e 115 euro in contanti, ritenuti verosimilmente frutto di spaccio. Per questo un uomo di 40 anni, gambiano, è stato arrestato dalla guardia di finanza durante i controlli in città in contrasto allo spaccio di stupefacenti.

Nel dettaglio, durante il servizio antidroga nella serata del 28 gennaio che ha visto impegnati i baschi verdi e un'unità cinofila, è stato notato l'uomo che alla vista dei militari avrebbe tentato di allontanarsi. Fermato e identificato, risultando già gravato da vari precedenti per droga e disoccupato, il 40enne nel corso della perquisizione è stato trovato in possesso degli stupefacenti. Arrestato è stato condotto presso il carcere di Livorno.

