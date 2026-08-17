Maremma, ricerche per un uomo scomparso da Sasso d'Ombrone

Sono in corso in provincia di Grosseto le ricerche di I.N., 52 anni, scomparso da Sasso d'Ombrone, nel comune di Cinigiano, nel pomeriggio di venerdì 14 agosto. Dell'uomo non si hanno più notizie e le autorità stanno estendendo le verifiche a diverse aree del territorio provinciale. Secondo le prime informazioni raccolte, il 52enne sarebbe stato visto per l'ultima volta nella fascia compresa tra le 18 e le 21 di venerdì. La Prefettura di Grosseto ha diffuso una nota con la descrizione dell'uomo, nella speranza che possa essere riconosciuto e rintracciato.

L'uomo è nato in Romania il primo gennaio 1974. È alto circa 1,65 metri, pesa 58 chili e ha carnagione chiara, capelli neri e occhi marroni. Non ha tatuaggi. Al momento non è noto quale abbigliamento indossasse quando si è allontanato.

Le autorità chiedono a chiunque abbia informazioni, anche relative a possibili avvistamenti, di contattare il 112. L'invito è a non intraprendere iniziative autonome, ma a lasciare che siano le forze impegnate nelle ricerche a gestire le segnalazioni. Ogni elemento utile, anche apparentemente di poco conto, potrebbe contribuire a ricostruire gli spostamenti dell’uomo e a indirizzare le ricerche.

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