Roccastrada, incendio boschivo su Monte Alto: dieci squadre in azione

Un incendio boschivo è attivo dalla serata di ieri su Monte Alto, in prossimità della frazione di Torniella, nel comune di Roccastrada (Grosseto). Le fiamme hanno interessato un'ampia porzione di bosco costituito in parte da querce e in parte da macchia mediterranea. Dieci le squadre di volontari antincendi boschivi e dell'Unione dei comuni delle Colline Metallifere impegnate nel contenimento del fronte, sviluppatosi lungo un crinale in forte pendenza. Alle prime luci dell'alba due elicotteri regionali si sono uniti al dispositivo di spegnimento e, con i loro sganci, hanno spento gli ultimi focolai rimasti attivi dopo il lavoro delle squadre a terra. Per tutto il giorno e anche nella prossima notte proseguiranno le operazioni di bonifica, con l'invio sul posto di altre squadre.

L'organizzazione Antincendi boschivi della Toscana raccomanda di evitare operazioni in campagna aperta che prevedano l'uso di apparecchi con fiamma libera o che possano generare scintille, nonché il rispetto del divieto assoluto di abbruciamento in vigore dallo scorso 13 giugno fino al 31 agosto, salvo eventuali proroghe.