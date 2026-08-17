SuperEnalotto, un '5' da quasi 16mila euro a Massa

Toscana protagonista con il SuperEnalotto. Come riporta Agipronews, nel concorso di venerdì 14 agosto, a Massa è stato messo a segno un “5” da 15.363,47 euro presso il “Bar Tabacchi Teani” in Via Ronchi, 147.
L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma lunedì 17 agosto, sale a 210,1 milioni di euro.
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