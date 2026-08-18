Controlli per Ferragosto a Livorno, sequestrati oltre 6 grammi di hashish e segnalati 5 giovani

Controlli intensificati dei Carabinieri della Compagnia di Livorno durante i giorni di Ferragosto, con un servizio ad alto impatto rivolto alla sicurezza stradale, alla prevenzione della microcriminalità e al contrasto dei fenomeni legati agli stupefacenti.

Le pattuglie delle Stazioni e del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno concentrato le verifiche nelle principali vie di comunicazione e nelle aree di maggiore aggregazione del centro cittadino, comprese tra piazza della Repubblica, via del Larderel, piazza Garibaldi, viale Carducci e piazza della Stazione.

Nel corso dei controlli sono state identificate 165 persone e ispezionati 98 veicoli. Sono inoltre state contestate alcune violazioni al Codice della strada, tra cui la mancanza dei documenti necessari a bordo dei veicoli.

Particolare attenzione è stata dedicata alla sicurezza stradale. Un automobilista neopatentato, sulla ventina, è stato sanzionato dopo essere risultato alla guida con un tasso alcolemico di 0,14 g/l. Nei suoi confronti è scattato anche il ritiro immediato della patente di guida.

Sul fronte antidroga, i militari hanno individuato cinque giovani, segnalati alle Prefetture competenti quali assuntori di sostanze stupefacenti per uso non terapeutico. Nel corso degli accertamenti sono stati sequestrati complessivamente oltre 6 grammi di hashish.

L'attività rientra nel piano di intensificazione dei controlli predisposto dai Carabinieri durante il periodo di Ferragosto, con l'obiettivo di garantire maggiore sicurezza nelle aree interessate dalla presenza di residenti e frequentatori e di prevenire condotte potenzialmente pericolose.